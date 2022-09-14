Зрадила чоловіку, побила та потім не пустила додому: суд на Рівненщині покарав жінку за знущання

Стали відомі нові подробиці нестандартної історії, яка трапилась на Рівненщині.

Нагадаємо, Зарічненський райсуд покарав одну з місцевих 44-річних мешканок за знущання над своїм чоловіком.

Як повідомили ТСН.ua в Рівненській обласній прокуратурі, суд визнав жінку винною в тому, що вона вчиняла домашнє насильство над чоловіком – застосовувала до нього фізичну силу, не пускала додому та відкрито зраджувала йому. Вирок ще не набрав законної сили. Згідно вердикта, жінку покарали громадськими роботами – її можуть примусити прибирати вулиці або кладовищі, фарбувати будівлі.

Як стало відомо ТСН.ua, побитий нею чоловік мешкає в селі Перекалля.

"Він уїхав від жінки та мешкає тепер в нашому селі зі своїми батьками. Живе за 40 кілометрів від цієї жінки. З його слів відомо, що дружина зраджувала йому декілька разів. А от про побої не розповідав", - каже староста села Перекалля Любов Горбатюк.

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