Зрадника з Умані, який працював на ворога, засудили до 12 років

У Черкаській області суд призначив 12 років ув'язнення для завербованого Росією агента, який збирав дані про склади з боєприпасами.

Зловмисника було затримано під час спецоперації СБУ на Черкащині в липні минулого року. Він намагався отримати секретну інформацію про один зі складів з боєприпасами українських військ.

Як повідомили ТСН.ua у пресслужбі управління СБУ в Черкаській області, йдеться про 56-річного мешканця Умані.

"На час затримання він був офіційно безробітним, однак встановлено, що раніше він був заробітчанином в РФ, куди постійно виїжджав. Там він був завербований представником російської розвідки", - повідомили нам в СБУ.

За даними правоохоронців, далі події розгорталися так: російський агент почав шукати на Черкащині військовослужбовців, які б могли повідомити йому про розташування складів з боєприпасами та систему охорони на цих об'єктах.

"Його намагання залучити військовослужбовців до злочинної співпраці не мали успіху. Військовослужбовці правильно відреагували та повідомили про наміри цієї людини до відповідних органів. Розпочалося слідство", - додали в СБУ.

Пізніше стало відомо, що російські спецслужби обіцяли за таку роботу $2 тисячі. Під час спроби отримання інформації про військовий об'єкт агент був затриманий контррозвідкою СБУ.

Нагадаємо, у Чернівцях оголосили вирок двом українським зрадникам, які допомагали російським окупантам. Зокрема, вони передавали ворогові інформацію про дислокацію полку “Азов”.

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