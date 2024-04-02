Зрадники нікому не потрібні: колаборант “ЛНР” “випадково” підірвався у власній автівці

Перейшов на бік ворога і за це його наздогнала смерть. Україна успішно вполювала чергового колаборанта, який 2022 року став на бік ворога. Цього разу в автівці підірвали зрадника, якому було доручено зомбувати українських дітей на окупованій Луганщині. Неспокійно і в тимчасово окупованому Севастополі. Частина міста знеструмлена — ЗМІ пишуть, що це робота ГУР.

Деталі розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

На Луганщині підірвали авто колаборанта

На Луганщині ліквідовано зрадника, який одразу після захоплення українського Старобільська перейшов на бік окупантів. 74-річного Валерія Чайку в його ж авто підірвали невідомі добродії зранку 1 квітня, коли той їхав на роботу.

За даними СБУ, пристаркуватий поціновувач “руского міра”, а також колишній член “Партії регіонів”, одразу після захоплення його міста сам запропонував допомогу рашистам і став замом очільника так званого “Центру з обслуговування освітніх організацій”. Підтвердив ліквідацію “ждуна” і голова Луганської ОВА Артем Лисогор. Каже, цього покидька на Луганщині знали всі.

“Чайка — типовий “ждун”, який ще від радянських часів не приховував своїх симпатій до “руского міру”. Його син будував успішну кар'єру в Луганську після окупації обласного центру, а у 2022 році з приходом росіян до Старобільська і сам Валерій одразу перейшов на бік ворога”.

Чим займався зрадник

Займатися ексрегіонал мав напевно найстрашнішим — працювати з дітьми та прививати їм “рускій мір”.



“Окупанти з “гідністю” оцінили намагання вислужитися перед новою «владою» і призначили Чайку керівником так званого “Центру з обслуговування освітніх організацій”. Тобто, Чайка мав контролювати якість та кількість пропаганди, яку вливає ворог у голови наших дітей”.

Не цурався Чайка також тиснути на людей, щоб ті перейшли на сторону окупантів, зокрема, погрожуючи дітям, розказала у коментарі “Суспільному Донбас” голова Старобільскої МВА Яна Літвінова:



“З перших днів повномасштабного вторгнення, перебуваючи тривалий час на пенсії, пішов на співпрацю з російськими окупантами як “заступник очільника Старобільського району”, пізніше був на посаді радника. Останнім часом очолював центр по обслуговуванню освітніх організацій. Під час окупації психологічно тиснув на людей, схиляючи до співпраці з окупаційною владою, погрожуючи завдати шкоди, зокрема, дітям. Його дружина, педагог з багаторічним стажем, теж активно співпрацює з окупаційною владою. Пенсіонерка знов "вчителює" у місцевій гімназії"”.

Зрадників стане менше

Зрадників України меншає і меншатиме з кожним днем. І це не пусте припущення, а уже стала тенденція. 10 лютого був ліквідований ще один покидьок, але уже в Бердянську. За даними Центру нацспротиву, відправлено до пекла одіозного місцевого бізнесмена Олександра Галія, який в мирному Бердянську торгував цигарками та вивозив сміття, а за окупації вирішив займатися рекетом. А щоб отримати карт-бланш на свавілля, здавав рашистам українських патріотів. Місцеві у Мережі за словами до кишені не лізли: “Собаці — собача смерть!”.

Неспокійно у Севастополі

Не дають спокою окупантам і в українському Севастополі. Там вночі 2 квітня місцеві скаржилися, що у місті чутно вибухи. Аж раптом у них зникло світло.

За даними “Української правди”, гуркіт у Севастополі влаштували хлопці Буданова, підірвавши місцеву електропідстанцію: “Працювала група на місці. Електропідстанцію виведено з ладу”.

Партизани, а також хлопці з ГУР та СБУ вже давно і дуже плідно працюють над ліквідацією колаборантів в Криму. Згадайте лише замах на одіозного колишнього нардепа Царьова. Тоді колаборанту таки вдалося оклигати, що не скажеш про його приятеля Киву. А реальність така, що зрадникам України не буде спокійного місця на цій Землі.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР МО генерал-лейтенант Буданов анонсував нові широкомасштабні операцію в окупованому Криму. Для цього українські спецслужби активно проводять рейди та диверсійні операції на узбережжі півострова і в Чорному морі, а також вибивають кораблі рашистів.

“Це все — підготовчі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить у те, що їх забули”.

І ці заяви українського командира неабияк лякають окупантів. Ось у що вони перетворюють український Крим — з туристичної перлини на оборонний рубіж.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗРАДНИКИ НІКОМУ НЕ ПОТРІБНІ! Колаборант “ЛНР” “випадково” підірвався у власній автівці!



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