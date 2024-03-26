Зрадники України: шокувальні історії про вбивць українців та скільки Росія їм за це платить

Від початку війни СБУ викрила в Україні багатьох зрадників, які погодились працювати на Росію проти власної ж держави. Тепер агресорка кинула їх і колаборанти отримали реальний термін ув'язнення.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Родіонової.

На крові захисників України заробив 50 тисяч грн і планував теракт у Запоріжжі

Запоріжжя зараз — прифронтове місто. Тут російські агенти готували теракт — планували підірвати відділення пошти у місті. Виконавця оперативники СБУ схопили на гарячому — коли той, під керівництвом свого родича-куратора з тимчасово окупованої території, вже майже зібрав саморобну вибухівку.

Контррозвідники тривалий час “вели” завербованого мешканця Запоріжжя. Ним виявився 32-річний таксист та працівник заводу. Той вже пів року працював на росіян — здавав позиції наших військових. За це терористична країна йому платила 500-2000 грн.

Зрадник, який готував теракт у Запоріжжі

"Ну, там, якщо поїхати в одне місце, то це 500 гривень. Якщо покататися 2-3 місця — 2000 гривень", — розповів зрадник.

На крові наших захисників зрадник заробив 50 тисяч гривень. І зупинятися не збирався — погодився організувати теракт в рідному місті. За це росіяни пообіцяли йому 5 тисяч доларів.

"З ним працювало Головне розвідувальне управління Російської федерації. У Запоріжжі це вперше, що вони залучили джерело до виконання таких завдань. Мета була зробити паніку в прифронтовому місті і тим самим показати, що правоохоронні органи місцеві не справляються", — каже співробітник СБУ.

Та не справилися ворожі ГРУшники. Цей бій вони програли нашій СБУ. Тепер російському агенту інкримінують державну зраду та організацію теракту. За таке його можуть кинути за грати довічно. Останнє слово — за Фемідою.

Колаборанти сидять у спеціалізованій колонії

Зрадники України відбувають покарання у спеціалізованій 101 колонії. У звичайних виправних закладах їх били. Терпіти поряд з собою зрадника ніхто не хотів.

Зрадники України

Колаборанти бідкаються, мовляв, інші засуджені знущались з них.

Священнику і одеситу дали 15 років за державну зраду

Протоієрея Миколу, настоятеля Георгіївського храму УПЦ МП містечка Ямпіль, що на Сумщині, засудили до 15 років позбавлення волі через державну зраду. "Батюшка" зливав ФСБ інформацію про оборону Сумщини.

Священник УПЦ МП, який здавав Росії захисників України

Також за державну зраду сидить 62-річний кравець з Одеси на прізвисько "Професор". Він здавав росіянам військові об'єкти в Одесі й навіть розгорнув там власну агентурну мережу. Завербований вже після повномасштабного вторгнення.

Обидва засуджені — ідейні зрадники, вони допомагали окупантам вбивати українців безкоштовно. "Професор" каже — чекав на "Росію в Одесі, щоб, мовляв, вільно жити". Ідейні переконання не заважали йому й розраховувати на винагороду від росіян. Щоправда з обіцяного отримав лише тисячу гривень, хоча обіцяли 50 тисяч гривень та автомобіль.

Зрадник з Одеси

Готові були й далі працювати на користь Росії й зустрічати вороже військо із квітами. Тепер з колонії написали прохання про обмін — хочуть на Росію, і таких тут більшість.

"Я не вважаю себе зрадником. Я нічого не вчинив", — каже одесит.

"Я рускій за духом. Я не вважаю себе зрадником", — заявляє "батюшка".

СБУ і далі виявляє агентурні мережі

Минулоріч СБУ виявила 47 агентурних мереж. Одна з них працювала на Київщині та Чернігівщині. Агентів завербувала ФСБ — влаштувала на курси операторів БПЛА, і вони готували атаки на наше ППО. Упіймали їх на гарячому. З початку повномасштабного вторгнення на зраді було спіймано десятки священників.



"Ми маємо вичистити все те середовище ворожих кротів в рясах. Без варіантів. У нас немає жодного упередженого ставлення. Але якщо людина в рясі і з кадилом — це не є пом'якшувальною обставиною чи обтяжувальною", — пояснює голова СБУ Василь Малюк.



Причини у зрадників різні, це не залежить від професії, статі чи регіону.

"Приклад — завербований чоловік, який відбував покарання в колонії на Львівщині. Сидячи в тюрмі, він залучив дружину, яка була на волі і збирала інфу про місцеві енергооб’єкти", — кажуть в СБУ.



Після повномасштабного вторгнення держава посилила кримінальну відповідальність — тепер за держзраду можуть посадити довічно. І перші довічні вироки вже є.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення відкрито понад 2300 кримінальних проваджень за статтею 111 КК "держзрада" (вироків — 546), понад 6000 проваджень за колабораційну діяльність і пособництво (вироків —1075).

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЕКСКЛЮЗИВ ТСН! "Кротів" зловили! Готували ТЕРАКТИ та НАВОДИЛИ ракети! Інтерв’ю зі ЗРАДНИКАМИ

Нагадаємо, в Харкові майор здав місця дислокації ЗСУ та поліції, частину з яких окупанти обстріляли.

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