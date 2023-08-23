"Зранку приїхали, а вікон немає": як Запоріжжя оговтується від нічних атак безпілотників (фото, відео)

У чотирьох багатоповерхівках повибивало вікна, потрощило фасади будинків. Постраждало також одне з підприємств міста. Там зайнялася пожежа - горіли легкові автівки та вантажівки.

Як оговтуються містяни після чергової безсонної ночі, йдеться в сюжеті ТСН.

Місцевий житель Віктор Луцевич разом із дружиною під час російської атаки якраз були вдома. Щойно пролунали перші вибухи — сховались за двома стінами.

Місцевий житель Запоріжжя Віктор Луцевич / Фото: ТСН

До таких звуків, кажуть, звикли, бо переїхали з села Кам'янського, яке ворог щільно накриває вогнем. Їхня хата зруйнована, тож тепер у Запоріжжі подружжя орендує квартиру. Хоч вибухова хвиля цієї ночі була потужна, вікна були відчинені і вціліли.

"Якраз [вікна] у нас, на щастя, не пошкоджені, бо все було відчинено. Спекотно, тож все повідкривали. Ми вже злякані з села з минулого року, десять днів там під обстрілами цілодобово, тож уже до цього звикли, але все одно не приємно", - зізнається чоловік.

Наслідки атаки безпілотників по Запоріжжю / Фото: ТСН

Після важкої ночі мешканці від ранку наводять лад у потрощених дворах — збирають потрощене скло, виносять пошкоджені рами з квартир.

"Страшно. Люди, які тут були у притулку кажуть, що дуже страшно. У нас тут і діти маленькі", - розповідає місцева мешканка Ольга.

Місцева мешканка Запоріжжя Ольга / Фото: ТСН

Вона зізнається, що їй цієї ночі пощастило – саме тоді її вдома не було, залишилась у рідних. Коли зранку повернулась додому — жахнулась.

"Зранку приїхали — вікна повилітали, у людей тут також скла купа, забивають допомагають. Повибивало багато, аж до 9 поверху дійшло", - розповідає жінка.

На місці працюють комунальники – приймають заявки на заміну вікон. Нарізають ОСБ-листи та встановлюють замість потрощених рам.

Наслідки атаки безпілотників по Запоріжжю / Фото: ТСН

прессекретарка КП "Запорожремсервіс" Лідія Гвілава / Фото: ТСН

"Порівняно з попередніми ракетними обстрілами, це не настільки серйозні пошкодження, тому сподіваємося якнайшвидше виконати все, що необхідно", - каже прессекретарка КП "Запорожремсервіс" Лідія Гвілава.

У ніч проти 22 серпня ціллю російських військових стало і одне з підприємств Запоріжжя. По його території окупанти поцілили з безпілотників. Спалахнула масштабна пожежа.

Наслідки атаки безпілотників по Запоріжжю, пожежа на підприємстві / Фото: ТСН

На підприємстві горіло з десяток автівок, серед яких чотири вантажівки. Також палала пакувальна тара на майданчику. Рятувальники вже приборкали вогонь, минулося без жертв.

Запоріжжя: нічні дрони - від вибухів повилітали вікна, потрощило фасади, горіли автівки!

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