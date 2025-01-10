"Зразу каменюками": у Нових Санжарах, де бунтували проти ймовірних носіїв COVID-19, знову скандал

Місцеві жінки з'ясовують, хто викидає сміття на узбіччя, але закликають вирішувати питання мирно, без каміння.

У Нових Санжарах на Полтавщині, де в лютому 2020 року закидали камінням автобус з евакуйованими через пандемію COVID-19, днями знов згадали про такий метод протесту, але вже в іншому контексті.

Днями в місцевій інтернет-спільноті одна з дописувачок, яка позиціонує себе як місцеву мешканку, поскаржилась на те, що хтось з немісцевих систематично викидає сміття просто на узбіччя.

Щодо немісцевих мешканців жінка написала наступне: "Ці кращі верстви нашого суспільства навіть не змогли донести це все і просто вивернули під мій двір".

Та, серед іншого, додала: "Одні захищають, а інші, вибачте, насирають!".

Під цим постом розгорілась жвава дискусія, на яку відреагували сотні людей. Автора поста закликали надати докази того, хто ж все-таки викинув сміття, а не висловлюватись образливо на адресу тих, хто був вимушений залишити свої домівки та тимчасово переїхати у Нові Санжари.

З риторики дописів стало зрозуміло, що між собою пересварились і ті, хто прокоментував цей пост. Наприклад, одна з дописувачок, звертаючись до іншої написала так: "Тобто ви не знаєте, хто виніс, але це точно переселенці? Я правильно розумію?"

Авторка посту дала зрозуміти, що ретельно дослідила вміст викинутого та надала майже детальний опис. Вона написала наступне: "Сім"я з дитиною,або з дітьми,бо була купа коробок з-під іграшок та коробочки з-під соків маленьких".

Ще одна з дописувачок згадала події, які розгортались в Нових Санжарах три роки тому та про які писала навіть західна преса.

Дописувачка, звертаючись до авторки скандального посту, написала: "А поговорити не пробували з людьми? Це так по-санжарськи — зразу каменюками...".

В коментарі для ТСН.ua місцева влада зазначила, що "проблеми з вивозом сміття в селі немає, а дописи в соцмережі — це суто суб’єктивна думка окремих місцевих мешканок".

"Проблеми з вивозом сміття в селі немає. Те, що було написано в соцмережі — це більше суб’єктивна думка. Наші інспектори виїжджали, вивчали це питання. Вони пояснювали людям, що працюють сміттєвози. Є маршрути, зазначається час роботи. Можливо, до цього хтось не розумів, що треба дочекатись цього автомобіля", — каже представниця селищної ради Таміла Музика.

Як закидували камінням евакуйованих у 2020 році

Коли за рішенням влади, евакуйованих з Китаю українців привезли до одного з санаторіїв у Нових Санжарах, колона автобусів з українцями прорвалася серед натовпу людей, які протестували на дорозі. Місцеві палили вогонь, кидали каміння в автобуси, розбивши при цьому декілька вікон. Евакуйовані не постраждали, але під час сутичок травми отримали дев'ятеро правоохоронців та один з активістів.

У підсумку через сутички поліція затримала 24 людей. Згодом правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 294 (Масові заворушення) та ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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