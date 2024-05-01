"Зреагувати було неможливо": що відомо про кривавий ракетний удар Росії по Одесі і в якому стані потерпілі

Шестеро потерпілих через ракетний удар по Одесі — у тяжкому стані, за їхні життя борються лікарі. Серед них — чотирирічна дівчинка. Місто оговтується від атаки на курортну зону, через яку 29 квітня загинули п’ятеро людей.

Зона ураження була великою, спалахнув палац студентів Одеської юридичної академії, відомий серед одеситів як "замок Гаррі Поттера". Палало 600 квадратних метрів, ущент згорів мансардний поверх. Понад три десятки людей дістали поранення.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

Очевидці розповіли про криваву атаку на Одесу

Кадри, як касетні снаряди розриваються над курортною зоною Одеси, опублікував генеральний прокурор України Андрій Костін.

Атака на Одесу

Момент влучання по Одесі

Металеві фрагменти та уламки ракети всіяли територію в радіусі 1,5 км від місця обстрілу. На цих кадрах видно, наскільки великою була зона ураження. Поранення дістали люди і біля моря, і на схилах. Ця фотографія стала одним із символів трагедії — поранена дівчина, яка плаче над вбитим уламком ракети лабрадором.

Дівчина плаче над вбитим собакою

Часу сховатись не було, розповідає Анастасія, яка дістала осколкові поранення живота і руки. Вона із Сум. До Одеси приїхала до рідних. Разом з чоловіком та шестимісячним немовлям гуляла узбережжям.

"Зреагувати було неможливо, єдине — встигла собаку на повідець пристебнути і дитину прикрити. Це найголовніше. Впали, чоловік зламав ногу. Дякувати Богу, з дитиною все добре", — каже Анастасія.

Анастасія, яка постраждала через обстріл Росії

Окупанти хотіли вбити якомога більше людей в Одесі

На місці ударів одесити знаходять шрапнель. Її застосували, зазначають військові, аби було якомога більше жертв серед цивільних людей.

"Жодних військових об'єктів в цій локації не спостерігається. На стінах навколо ураженого об'єкту спостерігаються дірки від шрапнелі, скоріше за все, це боєприпас, який призначений для знищення живої сили. Розрахований він для ведення бойових дій, а звісно не для ударів по цивільній інфраструктурі і по мирних мешканцях", — каже начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук

Що відомо про потерпілих та загиблих

Удар прийшовся на курортну зону — з пляжем, парками, готелями і ресторанами. Від вибуху спалахнув палац студентів Одеської юридичної академії, відомий серед одеситів як "замок Гаррі Поттера".

За неофіційною інформацією, там мешкав екснардеп Сергій Ківалов. Його теж забрала "швидка". Чотириповерхова будівля сильно постраждала від вогню — мансардний поверх згорів ущент. Підступитися було тяжко через те, що ця частина узбережжя забудована з порушеннями.

"Тут є складність саме в шляхах під'їзду. Пожежна техніка великогабаритна і дуже важко заїхати саме для ліквідації горіння", — каже речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.

Окупанти обстріляли "замок Гаррі Поттера" в Одесі

П’ятеро людей загинули. Один із них — проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв. Ще шестеро — у тяжкому стані, за їхні життя борються лікарі. Серед найважчих — чотирирічна дівчинка. Загалом постраждали 32 людини, в стаціонарі наразі — 17.

"Четверо — у вкрай важкому стані, троє — зі складними травматологічними пораненнями і троє — з судинними і нейрохірургічними пораненнями, осколковими ураженнями черепа", — каже директор Одеської міської лікарні Денис Себов.

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Нагадаємо, у ніч проти 1 травня Росія знову атакувала Одесу балістичними ракетами. Загинуло троє осіб.

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