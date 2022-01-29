Зрівняли могилу з землею та викинули хрест: у Київській області невідомі перепоховали бабусю без згоди її родини

Зрівняли могилу з землею та викинули хрест: у Київській області невідомі перепоховали бабусю без згоди її родини

Нині поліція чекає дозволу над ексгумацію померлої.

На Київщині у селі Шпилі невідомі перенесли могилу бабусі без відома її родичів. Нібито небіжчицю поховали на чужій території. Такі дії підпадають під статтю кримінального кодексу "наруга над могилою". Спершу поліція зволікала з розслідуванням, тепер - чекає дозволу на ексгумацію. Адже нині невідомо навіть чи перепоховали зловмисники труну з тілом, чи лише перенесли хрест і вінки.

Про подробиці моторошної історії 29 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, Світлана Дударенко торік у листопаді поховала свою бабусю. Нині це просто земля, вкрита товстим шаром снігу. Те, що це була могила - зафіксовано лише на фотографіях.

Також читайте Вдома не було їжі: у Дніпропетровській області батько двох дітей пограбував могили

За місяць після похорону бабусі до Світлани прийшла односельчанка з претензією - мовляв вона поховала бабусю на її території, хоча на цвинтарі в Шпилях - немає жодних огорож. За словами жінки, односельчанка погрожувала зрівняти могилу бабусі з землею і викинути хреста.

Налякана Світлана розповіла про погрози старості села. Разом жінки вирішили, що все закінчиться лише словами, адже під час поховання бабусі Світлана нічого не порушила - твердить староста.

Зрештою вже в січні з'ясувалося - могилу таки перенесли. Світлана виявила хрест і вінки за 20 метрів від першого поховання своєї бабусі. Своєю чергою рідна сестра односельчанки, яка погрожувала перепоховати бабусю - запропонувала примирення.

У Київській області невідомі перепоховали бабусю без згоди її родини

Утім Світлана таки викликала поліцію. Правоохоронці розповідають - допитали двох сестер, яким закидають наругу над могилою. Жінки визнають, що був конфлікт, але водночас заперечують свою причетність до перепоховання.

Нині поліція чекає дозволу над ексгумацію померлої. Адже на сьогодні Світлана навіть не знає, де саме спочиває її бабуся.

Нагадаємо:

Під Борисполем колишній депутат Київської міської ради, попри заборону комерційних цвинтарів законом, взявся будувати нове мега-кладовище. Обурює місцевих навіть не це - землю під кладовище, так би мовити "інвестор", - узявся розмічати з порушенням усіх можливих норм - упритул до обійсть одразу шести сіл.

Читайте також: