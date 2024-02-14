ЗРК "Стріла" на фронті: воїни ЗСУ розповіли, як стара система ППО знищує ворожі дрони та ракети

"Стріла" - дуже стара система ППО, а тому захисники неба і самі дивуються, як вона ще стріляє.

У районі Новомихайлівки на Донеччині на ЗРК "Стріла" працює група ППО 79-ї ДШБ. Екіпаж збиває російські дрони, які окупанти запускають по Україні.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Як на Донеччині працює ППО

Микола, Сашко та Дмитро - це екіпаж ЗРК "Стріла". Цей протиповітряний екіпаж - найпродуктивніший у 79 десантній бригаді. Вони працюють практично на передовій та ховаються від окупантів, щоб їх не помітили ворожі дрони.

Цей екіпаж збив уже щонайменше 16 повітряних цілей. Командир розповідає, як Микола збив ворожу ракету.

"Він цілився у Су-24. Тоді літак випустив ракету. І тоді ракета нашої "Стріли" знищила ворожу. Су, на жаль, полетів", - каже військовий.

Навідник Микола розповідає - бувають дуже продуктивні дні, коли збивають по кілька ворожих безпілотників. ЗРК "Стріла" - дуже стара система ППО, а тому захисники неба і самі дивуються, як вона ще стріляє. Воїни кажуть - мріють збити водночас три російські вертольоти із десантом.

"Ще було б непогано збити ворожу "сушку", - додають захисники неба.

ЗРК "Стріла"

Водій "Стріли" завжди молиться, щоб вдалось збити ворожі цілі

Окупанти на Донеччині дуже активні - а тому тут постійні обстріли, а у небі літають ворожі дрони. Водій "Стріли" Олександр, який родом із Горлівки, завжди молиться, щоб вдалось збити ворожий дрон.

ЗРК "Стріла"

"Ця гидота, яка літає, показує, де знищити наших хлопців", - каже він.

Водій переконаний - в таких місцях складно бути атеїстом.

"Я молюсь, поки не здійснили вистріл. Виходить ракета - все. Я молюсь уже не за Колю, я молюсь за ракету", - каже він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Талант може бути і до збиття ворожих цілей! Бійці ППО інколи самі дивуються, як влучають

Нагадаємо, в Україні може виникнути дефіцит ракет для ППО.

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