"Зроби свиню відомою": під Києвом мешканців, які вивозять сміття в лісосмуги, показують в Мережі і штрафують

"Зроби свиню відомою": під Києвом мешканців, які вивозять сміття в лісосмуги, показують в Мережі і штрафують

Навіть гній з корівника хтось везе до лісосмуги.

В одній із територіальних громад на Білоцерківщині взялися розшукувати тих, хто викидає непотріб у лісосмугу і карати. Роками сміття туди звозили жителі кількох довколишніх сіл. Але після створення громади звалища взялися ліквідовувати. Утім – марно. Смітник, як Фенікс, після прибирання щоразу з’являється на тому ж місці. Щоб знайти винуватців, на місці встановили камери відеонагляду. Менше ніж за тиждень зловили першого порушника.

Про це йдеться в ТСН.19.30.

В чагарниках біля траси на території Білоцерківської ОТГ смітник. «Туди звалища немає. Це просто йде лісосмуга. Прибрали десь місяць тому. Це вже знову вивезли», - каже відповідальний за ліквідацію таких звалищ Анатолій.

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Навіть гній з корівника хтось везе. Щоразу наймати машину і людей, щоб те сміття збиратимуть, треба щонайменше 10 тисяч гривень, підрахували в громаді. Діяти вирішили показово: вкопали стовпа на видному місці і почепили камеру.

Не допомогло, каже Ольга. Вона - за камерою стежить. Та зафіксувала як на місце під’їжджає чорна «Тойота». Водій викидає з салону кілька мішків сміття.

Комунальники кажуть, що у Білоцерківську громаду об’єдналися 17 сіл. Раніше в більшості з них - централізованого вивозу відходів не було. Тож і непотріб люди роками звозили хто-куди. Нині ж на кожній вулиці поставили сміттєві баки. Але як ними користуватись розуміють не всі.

«В диковинку для людей те, що з’явився бак, значить туди можна викинути все. Користуються всі, не всі хочуть укладати договори. Половина населення не розуміє, чому вони повинні сплачувати за цю послугу», - запевняє директорка КТП-1028 Ірина Вакурова.

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Для вчасного обслуговування навіть ще одну вантажівку докупили. Сміття збирають і везуть на санкціонований полігон. За це з кожного жителя в середньому беруть 15 гривень. Хтось - обурюється. «Це за місяць – 57. Там в залежить, скільки людей в хаті. В нас навіть дитину врахували», - каже мешканка.

А от пенсіонерка Галина пригадує: раніше сміття збирала в кутку подвір'я, думала, куди й чим його везти. Новою послугою задоволена. Жінка і сама взялася пояснювати сусідам - чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Що робити з тими, хто цього поки що не збагнув, в громаді вже придумали. Власника чорної «Тойоти» і мішків сміття розшукали правоохоронці і виписали штраф - 1700 гривень.

Новини України: у Білій Церкві шукають тих, хто викидає непотріб у лісосмугу

«Чоловік пояснив, що він не знав, що це за це існує адміністративна відповідальність і пообіцяв такого більше не скоювати», - зазначили в поліції.

Окрім як копійкою виховувати взялися і колективом. Відео з порушником громада виставила в Мережу на осуд. Розпочинаємо серію цікавих відео під назвою «Зроби свиню відомою». А ще планують встановити відеонагляд й на інших звалищах. Їх у лісосмугах і полях з десяток набереться. «Це дієвий спосіб контролювати чистоту і унеможливлювати забруднення навколишнього середовища. Таким чином, дисциплінуємо мешканців. Навчаємо їх», - кажуть місцеві чиновники.

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