Зробив зауваження за російський шансон: на Хмельниччині молодик мало не до смерті побив батька військового

Потерпілий каже, що зробив зауваження перед хвилиною мовчання за загиблими на війні українцями.

У Дунаївцях на Хмельниччині любителі російського шансону ледь не до смерті побили чоловіка. 64-річний чоловік зробив зауваження молодикам за гучну російську музику, що гриміла з їхньої автівки. Тоді вони почали бити потерпілого.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнєцова.

У потерпілого тяжкі травми після нападу молодика

Олександр з Хмельниччини після того, як на нього напав 25-річний молодик перебуває у лікарні. У нього черепно-мозкова травма, численні травми обличчя та складний перелом руки. Лікарі кажуть- йому пощастило, що вижив. А на відновлення підуть місяці.

Потерпілий разом із сином та дружиною у лікарні

"У пацієнта є забій головного мозку, була пневмоцифалія. Травма важка, ці особи, які нанесли, якось неадекватні, бо це могло закінчитись летально. Черепно-лицьові переломи, кістки, перелом ліктьового суглоба, складний перелом", - каже нейрохірург Чернівецької лікарні швидкої допомоги Ігор Яремчук.

Дружина потерпілого каже, що нападник радів зі свого вчинку

Відео побиття потрапило на камери спостереження місцевої кав'ярні. На кадрах видно: молодик підходить до чоловіка. Б'є, потім кидає на землю і далі - несамовито гамселить ногами. Його приятель підходить в цей час із кавою, спостерігає за ним і навіть не намагається зупинити. Перехожі покликали дружину потерпілого, закривавленого чоловіка швидка доправила до реанімації.

Напад підозрюваного на потерпілого

"То, що я побачила це суцільне лице набрякле, рука висить. Той малий стоїть задоволений біля поліції, я в шоці була. Це здоровий хлопець 25 років", - каже дружина потерпілого Наталія Алєксєєва.

Потерпілий каже, що зробив зауваження перед хвилиною мовчання за загиблими на війні

За що молодик по-звірячому його побив, пан Олександр розповів, коли прийшов до тями.

"Люди сиділи пиячили і включили російський шансон. Я сидів з боку і подився на часи, за півгодини мала включатись хвилина мовчання за загиблими. Я до них підійшов, таке таке діло, виключіть будь ласка музику, позакривайте двері", - каже потерпілий Олександр Алєксєєв.

Потерпілий каже, саме це і розлютило любителя російських пісень.

Що відомо про нападника

ТСН з'ясувала - нападнику 25 років, звуть Ярослав. Оселився у Дунаївцях нещодавно, разом із батьком купили тут хату. Сусіди молодика коментарів уникають, поза камерою кажуть: бояться, він не уперше влаштовує бійки. Сам він двері не відчиняє, до журналістів теж виходити не хоче.

Підозрюваний у нападі на чоловіка

Нині він під нічним домашнім арештом. А вдень може гуляти де заманеться. У день нападу поліцейські його опитали і відпустили. Підозру оголосили лише за кілька днів.

"Слідчі оголосили зловмиснику підозру за ч.1 ст. 122 умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Також подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту", - каже речниця Кам'янець-Подільського відділу поліції Наталія Вінцарська.

Цей напад обурив жителів Дунаївців. Пана Олександра підтримують - кажуть все зробив правильно, бо російський шансон у середмісті і досі лунає часто.

Син постраждалого воює на фронті і приїхав до батька

Син постраждалого пенсіонера воює на Херсонщині. Коли дізнався, що батько опинився у реанімації за свою проукраїнську позицію, узяв відпустку і приїхав з фронту.

"Реагую я дуже негативно, особливо до російської музики, російських слів і тд. Ми з моїми товаришами виконуємо бойову роботу і приїзджаючи сюди чуєш "нам на всьо наплевать, как хочу так и разговариваю", це не вкладається в голові", - каже син постраждалого Дмитро Алєксєєв.

Син потерпілого, який приїхав до батька з фронту

Попереду в пана Олександра складна операція, довга та дороговартісна реабілітація. Він каже, що не шкодує, що зробив зауваження, бо був правий.

Родина потерпілого обурена тим що нападника не узяли під варту. Кажуть - поки триватиме суд, він може скривдити будь-кого у місті. Або втекти і уникнути покарання.

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Нагадаємо, у поліції повідомили, що 25-річному нападнику загрожує до 3 років позбавлення волі.

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