“Зроблене з г*івна, але небезпечне”: волонтер розповів про мінування доріг, де ніхто не очікує

Андрій Петухов

Андрій Петухов на псевдо «Боксер» евакуює людей з Херсонщини і щодня вивозить із «червоних зон» тих, хто ще живий, поранених, а також загиблих, яких не встигли врятувати. Волонтер працює там, де ризик для життя — щоденна реальність.

В ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній він розповів, як російські дрони полюють на автівки цивільних і волонтерів, а також як мінування доріг перетворює будь-яку поїздку на смертельну пастку.

Андрій Петухов — родом із Херсона. Він уже тривалий час займається евакуацією людей з найнебезпечніших населених пунктів правобережжя Херсонщини, координуючи дії з військовими та поліцією. За його словами, немає такого місця, звідки він не намагався б вивезти людину.

«Мене звати Андрій. Я з міста Херсона. Займаюся евакуацією з червоних зон. Вивожу людей і, на жаль, вже не живих. Позивний у мене „Боксер“. Так мене всі знають. Евакуацією займаюся вже дуже довго. Просто бачу людей і мені дуже шкода їх», — розповідає волонтер.

За його словами, нині ситуація на Херсонщині кардинально змінилася — якщо раніше найбільшу небезпеку становили артилерійські обстріли, то зараз головна загроза — дрони.

«Коли тільки починав, дуже боявся десь потрапити під обстріл, під танк, під міномет. А зараз війна дронів, і дуже їх багато літає. Люба автівка — це ціль. Вони одразу же летять, знищувати, вбивати», — каже Петухов.

Особливу небезпеку, за його словами, становлять дрони типу «молнія», які масово застосовує ворог.

«І зараз ще дуже багато літає „молній“. Дуже багато. Воно зроблене просто з г*вна якогось. Вони їх там ліплять. І дуже важко. Ця молнія може розірвати теж автівку. Вона дуже несе великий заряд на собі», — наголошує волонтер.

Навіть броньований автомобіль не дає повної гарантії безпеки.

«В мене броньована автівка. Чи витримає вона молнію — не знаю. Ще, ну, може, ну, ще не було такого. Ну, і це добре, що не було», — додає він.

Окрім атак з повітря, серйозною загрозою залишається мінування доріг, зокрема там, де його найменше очікують.

«І ще дуже багато зараз мінування по дорозі йде. Це пелюстки і міни ось такі маленькі. Вони противотанкові. Ти наїжджаєш і розриває просто танк. А тут автівка їде, то її вщент розірве. Якщо танк, вона зупиняє, то автівку на колесах точно зупине», — підсумовує Андрій Петухов.

