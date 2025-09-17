"Зроблено на от**бись": що не так з укриттями у Соломянському районі Києва

Сергій Мовенко розкритикував підлеглих за укриття нецензурною лексикою

Реклама

У соціальних мережах активно обговорюють висловлювання Сергія Мовенка, голови Солом’янської РДА в Києві, який під час наради щодо укриттів не зміг спілкуватися з підлеглими без нецензурної лексики.

«Укриття, які ми робимо, робити треба так, щоб не переробляти. Ті укриття, в яких вчора був… сказати, що добре зроблено чи погано… сказати чесно, зроблено на от***бись», — сказав Мовенко.

Після цього він порекомендував підлеглим під’їхати на місце і подивитися, що там реально робиться.

Реклама

Невідомо, що саме так роздратувало нового очільника району, оскільки пояснювати це ТСН.ua він не захотів.

Загалом, Сергію Мовенку «таланить» на історії з укриттями та нецензурними словами. Нещодавно під час перевірки укриття він виявив у приміщенні двох безхатченків, які там спали, і не хотіли залишати «нагріте» місце. У цій історії, також не обійшлося без вживання нецензурних слів.

Задорогі мати та «золоті» двері для укриття

Проблеми з укриттями у Солом’янському районі були давно, розповідають у Київраді. Особливо багато питань виникало до тендерних закупівель.

За словами депутата Київради Леоніда Ємця, були «дивні закупівлі до укриттів», наприклад, гімнастичні мати, ціна на які була завищена втричі.

Реклама

«Пригадую історію про закупівлю до укриття у Солом’янському районі звичайнісіньких дверей до туалетів по 600 доларів за штуку. Це справді було дивно. У мене вдома немає дверей за таку вартість, як і у переважної більшості киян, а для туалетів укриття Солом’янського району такі придбали. Якщо ж казати про стан укриттів у цьому районі, то він різний. Є нормальні укриття, як правило, це стосується шкіл, де вони більш-менш доглянуті. А є такі укриття-жахіття, по яких виникають серйозні питання», — розповідає ТСН.ua Леонід Ємець, депутат Київради.

Чому легше ремонтувати, ніж будувати

Леонід Ємець погоджується, що стан деяких укриттів у «хрущовках» та «чешках» жахливий, і вони навряд чи врятують людей від прямого влучання ракети, навіть якщо будуть пофарбовані.

Він також додав, що зараз у Києві будується 2-3 саме повноцінних бомбосховища (не укриття), які можуть функціонувати і після ядерного удару.

«Проте будівництво нового укриття — це дуже дорогий і довготривалий процес. Тому там, де можна ремонтувати і приводити укриття до нормального стану, це робиться. У цій ситуації відповідальним службам треба визначатися на які роботи спрямовувати кошти, а з ремонтами укриттів не варто затягувати, бо затягування здорожчує виконання робіт», — каже депутат.

Реклама

Гроші на ремонт є, але бюджет не резиновий

За словами Леоніда Ємця, кошти на ремонт укриттів Київрадою виділені у повному обсязі, але як вони витрачаються, потрібно постійно контролювати та перевіряти на рівні РДА.

«Зайвих грошей у Києва немає: лише за цей рік з бюджету столиці вилучили близько 30 мільярдів гривень, які спрямовуються на ЗСУ та відновлення зруйнованих будівель унаслідок повітряних атак Росії», — зазначає депутат.

До речі, Солом’янський потрапляє у перелік районів, які найбільше потерпають від обстрілів росіян.

Матюки — погано, але вони допомагають

Коментуючи нецензурну лексику Сергія Мовенка, Леонід Ємець зазначив:

Реклама

«Я як людина з сфери освіти вважаю, що матюки неприпустимі у спілкуванні посадовця. Але для того, щоб визначати ефективність менеджера, є декілька критеріїв — робота, яку він робить і наскільки вона належним чином виконується, а також етичні критерії. Я точно не буду толерувати історію з матюками, але хочу сказати, що, мабуть, якість укриттів на даний момент є більш пріоритетна».