Зростання пенсій у березні: хто отримуватиме більше і коли мінімальні виплати будуть 6000 грн

В Україні у березні зростуть пенсії / © iStock

В Україні готується масштабна пенсійна реформа, яка може розтягнутися на 13 років. Поки урядовці розробляють бальну систему нарахувань, пенсіонери готуються до планової індексації, що має відбутися вже цієї весни.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Індексація з 1 березня: на що розраховувати?

За словами економічного експерта Олега Пендзина, цього року підвищення пенсій відбудеться згідно із законом про індексацію, ухваленим ще у 2017 році.

Підвищення пенсій у поточному році відбудеться з 1 березня. За його оцінками, коефіцієнт підвищення цього року буде близьким до 14%.

Як можуть зрости виплати

Разом з тим уряд готує пенсійну реформу, за якою виплати можуть зрости до 6000 грн.

Експерт наголошує на важливому нюансі законодавства: максимальна пенсія в Україні прив’язана до десяти мінімальних. Якщо уряд значно підніме нижню межу, навантаження на бюджет через виплати заможним пенсіонерам може стати критичним.

Олег Пендзин: «Зараз максимальна пенсія дорівнює десяти мінімальним — це 25 950 грн. Але якщо мінімальна пенсія зросте, наприклад, до 6000 грн, то максимально можлива автоматично злетить до 60 000 грн. Після перерахунку за бальною системою таких „заможних“ пенсіонерів побільшає, а це величезні додаткові витрати для держави».

Саме тому, на думку експерта, зміни до законодавства мають бути комплексними, щоб не розбалансувати фінансову систему країни.

У Міністерстві соціальної політики мають свій план. Реформа із впровадженням бальної системи може стартувати вже у другій половині 2026 року або у 2027-му. Повний цикл перетворень триватиме до 2040 року.

