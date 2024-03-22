Зрубані хрести на дні та Голодомор: як будували ДніпроГЕС і які жахливі трагедії вона приховує

Російські терористи, як і нацисти та "червоноармійці" хочуть знищити ГЕС, щоб вбити українців.

ДніпроГЕС за її майже столітню історію вже кілька разів намагались знищити. Під час Другої світової війни греблю підірвали спочатку радянські війська, коли німецькі окупанти наблизились до Запоріжжя. А потім її зруйнували і нацисти, коли відступали. Про амбітне будівництво СРСР та про роботу ДніпроГЕСу дотепер - ТСН розповідала у сюжеті в серпні 2021 року.

Тоді команда "Телевізійної служби новин" проводила прямі ефіри з усіх обласних центрів України. І з Запоріжжя також. Тоді в країні теж була війна. Але ніхто і гадки не мав, що може статись із нашими мирними містами вже через шість місяців. І що росіяни знову захочуть знищити ДніпроГЕС.

ДніпроГЕС 2021 року

ДніпроГЕС будували американські інженери

Все починалося наприкінці 20 років минулого століття. У радянської влади була амбітна мета - збудувати грандіозну споруду, яка б постачала електрику великим промисловим підприємствам. Але власними силами здійснити задумане в Союзі були не здатні. Місити ногами бетон – було ще можна, але потрібні були високі технології. Отже будівництвом керували американські інженери, все устаткування також везли з з-за кордону.

"За контрактом американцям - це американська компанія Г'ю Купера, повинні були заплатити чотири з половиною відсотки від вартості усього проекту. Щоб люди розуміли, скільки це грошей - сам Купер в інтерв'ю NYT після запуску ДніпроГЕСу сказав, що будівництво греблі коштувало сто мільйонів доларів", - розповідав краєзнавець Роман Акбаш.

Станцію звели в рекордні терміни – лише за чотири роки. Задля грандіозної мети не рахували ані грошей, ані ресурсів. На будівництві працювали комсомольці, селяни-утікачі та багато "зеків", які могли отримати паспорт з чистого аркушу. В газетах писали лише про досягнення великого будівництва. Про те, що на ньому відбувалося - ані слова. Найчастіші звернення до лікарів – поранення після поножів'я. Хоча алкоголь було заборонено продавати в радіусі півсотні кілометрів.

ДніпроГЕС. Кадри 2021 року

ДніпроГЕС запустили під час Голодомору

Урочистий запуск Дніпрогесу відбувся у жовтні 1932 року, коли в Україні був Голодомор.

Тоді поруч із будівництво у "Будинку маляти" в 32-33-их роках від голоду в ньому померло понад 700 дітей. У документах, що збереглися, зазначені їхні імена – Джек Лондон, Сталін, Перемога, а ще малюк на ім'я "Дніпробуд". Він помер від недоїдання за два дні після пуску ДніпроГЕСу.

Будівництво ДніпроГЕСу

"Впринципі можна провести паралель, що одну з цін, яку ми заплатили за ДніпрогГЕС - це також і цей голод. А де Радянський союз мав би валюту ще брати? Вони тільки починають індустріалізацію, вони тільки будують заводи і ДніпроГЕС. Тому також і за рахунок зерна", - каже краєзнавець Роман Акбаш.

Під час будівництва ДніпроГЕС затопили села

А ще - за рахунок місцевих жителів і тисяч затоплених будинків. Під час будівництва ДніпроГЕСу жителів сіл попередили – їхні будинки підуть під воду.

"І всі люди хотіли зібрати урожай – картоплю, капусту. І всі сиділи ждали. А вода підходе і буквально дня за два - все затопило", - згадує жителя села Волоське Олекса Горестримба.

Кладовища із зрубаними хрестами на дні

Завдяки греблі, яку збудували за рахунок шалених жертв, рівень води в Дніпрі підняли на 40 метрів. Затоплені села досі вивчають дайвери. Кажуть, найбільш моторошне видовище – це кладовища, з яких зрубали хрести – аби вони не заважали судноплавству.

Могили на дні ДніпроГЕСу

Протягом своєї історії ДніпроГЕС пережила чимало – станцію двічі підривали. Вперше – радянські війська, які відступали в 41-му. Велетенська хвиля, яка здійнялась після вибуху, стала причиною численних руйнувань та людських жертв. Тоді загинули не лише німецькі вояки, а й "червоноармійці", що утримували позиції нижче за течією, та місцеві жителі. Точна кількість жертв досі невідома, але йдеться про десятки тисяч життів.

Вдруге ДніпроГЕС підірвала вже німецька армія, що відступала в 43-му. Після війни станцію тривалий час відновлювали. І вже за кілька років вона знову запрацювала на повну.

Наразі ДніпроГЕС – один з найважливіших стратегічних об'єктів на мапі нашої країни. І саме його 22 березня 2023 року знову намагались знищити російські терористи.

Сюжет ТСН від серпня 2021 року про ДніпроГЕС дивіться за посиланням: "30 років Незалежності"| Запорізька область: Азовське узбережжя, промислові гіганти та жахливі дими

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усі подробиці про наслідки та жертв атаки ракетами та дронами по Україні (фото, відео).

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