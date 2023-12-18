Зруйнована армією Путіна Харківщина: що там відбувається та які села відновлюють (фото, відео)

На Харківщині Дергачівська громада частково відновлюється після масованих атак ворога та окупації. У селах, куди не дістає артилерія, ремонтують будинки та лікарні. Тільки-но до сіл заїжджають будівельники, туди одразу ж і вертаються місцеві.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Харківщина відновлюється після російської навали

У селі Руська Лозова зруйновані крамниці та вщент вигорілі хати. Цією трасою росіяни раніше їздили до Харкова на закупи, а 24 лютого 2022 року - зайшли вже зі зброєю і почали обстрілювати людські домівки. Півтора року потому у селі почали відновлюватися після окупації та масованих обстрілів.

Пошкоджені будинки

Пережиті жахи окупації позначились і на здоров’ї селян. В новенькій амбулаторії, яку нещодавно відкрили після ремонту, приходять люди. Вони скаржаться на тиск, болі у серці, безсоння, тривожність.

Відбудова Харківщини

Усе це наслідки війни, каже лікарка Світлана. Вона і на собі відчула, яке воно - життя під російськими прапорами.

"Було холодно, звертались люди і з пораненнями, і з гіпертонічними кризами, у нас були і вагітні жінки", - каже сімейна лікарка Світлана Козак.

З початком відбудови до села потроху повертаються люди. Вони латають дахи, забивають вікна, навіть відкрилась крамниця.

Амбулаторія

Біля російського кордону на Харківщині життя завмерло

А за лічені кілометри від Руської Лозової ситуація геть інакша. Біля російського кордону життя завмерло через російські обстріли. У прикордонних селах розбиті усі лікарні та школи. Аби хоч якось допомогти людям поруч зі зруйнованими медзакладами влада відкриває мобільні амбулаторії.

Частина людей з прикордонних сіл переїхала на кілька кілометрів далі від кордону, куди хоча б артилерія не дістане. Втім ще тисячі лишаються жити у небезпеці.

"Населені пункти які межують з територією Російської Федерації. Ось, чуєте зараз вибухи по Ветеринарному. Де ворог наносить майже кожного дня удари. Ці населені пункти ми не залишаємо. Їм надається гуманітарна допомога. Після перемоги, після припинення війни - звісно, ці населені пункти будуть відновлюватися. Ми їх не забуваємо, а поки розробляємо проєкти на відбудову закладів медичних, освітніх", - каже голова Дергачівської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

Голова Дергачівської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

У десятках прикордонних сіл не можуть навіть світло відновити, бо ворог занадто близько. Тільки-но росіяни дроном бачать ремонтні бригади - починається обстріл. Влада закликає місцевих виїхати, аби не наражатися на небезпеку та жити у більш комфортних умовах.

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