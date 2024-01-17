Зруйновані цілі вулиці: як армія Путіна нищить місто на Дніпропетровщині (фото, відео)

Близько п’яти тисяч об’єктів зруйновані в Нікополі на Дніпропетровщині. По місту ворог лупить з усіх видів озброєння. Цілі вулиці стоять без вікон, дахів, із постріляними стінами. Багато мешканців змушені були покинути свої домівки. Ті ж, хто лишився, затуляють дірки від прильотів та намагаються жити далі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Валентина розповідає, що її батьківський будинок зруйнував ворожий снаряд. Жінка вціліла, бо не була вдома. Однак відбудувати хату самотужки їй не під силу. Виручили комунальники.

Відновлення будинку

"Стіну відбудували, ось поставили вікна, всередині штукатурку зробили. І дах оце сьогодні тільки, вони закінчили оту сторону", - каже жінка.

Пані Ольга мешкає по сусідству. Згадує, коли стався приліт, ледь встигла заскочити в хату. Під час того обстрілу уламками побило і її будинок. Особливо дах.

Із 25 хат на вулиці люди залишились лише у п’яти. Інших щоденні обстріли прогнали з дому.

Пані Оксана теж лишилася, хоч по її будинку прилітає вже вдруге. Перший раз змогла полагодити хату сама. Тепер довелось звертатись до міськради. Відремонтувати її оселю комунальники обіцяють найближчими днями. Загалом у Нікополі зараз близько 30 будинків в роботі. Протягом року змогли полагодити 235 об'єктів, кажуть у мерії. Наступного, планують пришвидшитися.

Жителі Нікополя

До відновлення житла нікопольців планують залучати також міжнародні організації. Вже формують реєстр тих, хто потребує капітальної відбудови осель.

"Наступного року, якщо все буде добре, до нас зайде чеський проєкт "Людина в біді" і будуть формати вже і малого і середнього відновлення, тобто вже частина капітальних робіт буде поводитися. Ми намагаємось обережно рухатись у бік відновлення житла", - каже голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

А відновлювати доведеться чимало. Бо оселя майже кожного нікопольця зазнала пошкоджень через російські обстріли.

Нікополь

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