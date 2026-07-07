Зруйнований будинок та багато загиблих: що відбувається на місці ракетного удару РФ у Києві (фото, відео)

Наслідки обстрілу Подільського району Києва / © ТСН

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У Києві внаслідок масштабної комбінованої російської атаки у ніч проти понеділка у столиці загинули 19 людей. Ще понад 70 — постраждали.

Найбільше жертв у Дарницькому районі, відомо про 11 загиблих. Там ворожа ракета влучила у двір між будинками. На місці влучань уже завершили пошуково-рятувальні роботи. Водночас другу добу працюють пошуковці і рятувальники у Подільському районі, де ракета вдарила просто у житлову багатоповерхівку. Натепер достеменно відомо про 8 загиблих. Серед них — ціла родина — батьки і син. Верхні поверхи будинку зруйновані вщент. Загалом внаслідок російської атаки — пошкоджень і руйнувань зазнали десятки житлових будинків.

Кореспондент ТСН Олександр Романюк побував у Подільському районі Києва.

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Наслідки атаки на Київ / © ТСН

У будинку, куди влучила російська ракета, тривають роботи. Станом на зараз територія довкола розчищена. У будинку навпроти, якого зачепила ударна хвиля, люди залатують вікна.

«Станом на зараз поруч досі працюють пункти, де люди можуть зафіксувати пошкодження. Також тут працюють соцслужби. Тут не обійшлось без загиблих людей. І це показує, наскільки безжальною є Росія», — каже кореспондент ТСН.

На місці удару працюють медики та волонтери, які допомагають потерпілим.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН ОНЛАЙН 12:00 7 ЛИПНЯ | КИЇВ ТА ОБЛАСТЬ у жалобі! ПРОЩАННЯ З ЛЬОТЧИНАМИ, що ЗАГИНУЛИ В БОЮ

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Нагадаємо, вночі 6 липня Росія масовано атакувала ракетами Київ. Влучання зафіксували в кількох районах. Росіяни знову били по житловій забудові.

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