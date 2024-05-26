ЗСУ готові знищити установки, якими РФ б'є по Харкову: військовий пояснив, що стоїть на заваді

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко розповів, що ЗСУ готові знищити установки, якими окупаційна армія Росії б'є по Харкову. Однак є одне дуже суттєве питання. Воно пов'язане з тим, що наші партнери, зокрема США, забороняють Україні застосовувати ряд вогневих засобів по території Російської Федерації.

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.

"Тобто ми не можемо знищувати противника в районах його зосереження, де він концентрує легкоброньовану і броньовану техніку, певні артилерійські засоби і, що основне, це засоби протиповітряної оборони і системи С-300, С-400, якими щоденно руйнує Харків. Тобто Сили оборони знають, де вони стоять, ми можемо їх знищити. У нас є чим знищити, але є заборона на застосування цих засобів", - пояснив він.

Юрій Федоренко додав, що українські дипломати працюють над вирішенням цього питанням зараз.

"Я думаю, що 3-4 тижні, і ми досягнемо того, що ці вогневі засоби дадуть можливість застосувати (по території Росії - ред.)", - резюмував військовий.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! ЩО ВРЯТУЄ ХАРКІВ?!

Нагадаємо, військовий розповів, як ледь не підірвав себе гранатою, щоб не потрапити в полон.

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