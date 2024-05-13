ЗСУ готуються знищити Кримський міст: Путін вже пішов на крайні заходи

Підготовка до знищення Кримського мосту йде повним ходом. У ЗСУ вже навіть знають, в яку саме точку цього велетенського 18-ти кілометрового мосту битимуть.

Чого ж очікують Сили оборони, чому Крим наразі — головна ціль ЗСУ, як і чим можна знищити Кримський міст і що про це думають експерти? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

РФ більше не використовує Кримський міст для забезпечення військ?

Ця новина збила з пантелику не лише звичайних українців, але й навіть військових експертів. 7 травня видання The Independent шокувало світ гучним заголовком — російська армія більше не використовує Кримський міст для забезпечення та перекидання військ на фронт в Україну. А написали вони таке, посилаючись на дані найбільшої української приватної розвідувальної агенції Molfar. Журналісти стверджують, що по Кримському мосту майже не здійснюються вантажні перевезення. Такий висновок аналітики зробили, спираючись на нібито на серію знімків із супутника.

“Москва перейшла на використання сухопутних маршрутів в анексованій східній Україні для постачання своєї лінії фронту після неодноразових атак України на Керченський міст, який з’єднує материкову Росію з Кримом.

Аналіз супутникових знімків показує, що на мосту, який Росія побудувала після анексії Криму в 2014 році, практично відсутній рух транспорту, і тому він більше не може бути ефективною військовою мішенню для обмежених боєприпасами українських військ, вважають аналітики Molfar, найбільшого українського приватного розвідувального агентства.

Зображення, зроблені зі супутника Maxar, які були проаналізовані розвідниками з Molfar і надіслані The Independent, показують, що майже жоден військовий вантажний потяг не курсував залізничною лінією мосту протягом трьох місяців.

У цей період 29 лютого по мосту було помічено лише один російський вантажний потяг, який перевозив близько 55 вагонів пального.

Жодного руху за участю російських військових сил на мосту в березні чи квітні, за словами Molfar, не було. Агентство, розташоване в Дніпрі, використовувало для аналізу комбінацію зображень з супутника Maxar, підрахунків вагонів та ідентифікацію вантажу”, — йдеться в матеріалі The Independent.

Журналісти додали, що військовий трафік на мосту ніби вмер одразу після 17 липня 2023 року, коли один із прольотів путінської споруди знищили та понівечили залізничну гілку морські дрони СБУ. За словами голови Служби безпеки, які наводить The Independent, до удару з моря Росія щодня перевозила Кримським мостом до 40 вагонів зі зброєю та технікою. До того ж, за даними ЗМІ, РФ активно будує нову залізничну гілку з Ростова в Крим окупованими територіями півдня та сходу України. Саме це сполучення нібито і мало вирішити проблему з мостом.

Експерт “розніс” висновки аналітиків

З висновками OSINTерів багато хто не погодився, зокрема і відомий український військовий експерт Олександр Коваленко. Він доволі справедливо зазначив і навів деякі докази. По-перше, яку б інфраструктуру ворог не будував, ті обсяги спорядження, техніки, палива та людей однією залізницею вздовж Азовського моря не перевезти. По-друге, відомі усім партизани з руху АТЕШ та проукраїнські кримські пабліки постійно публікують фото на відео ешелонів російської техніки в Криму. Вона ж туди не з неба впала. Коваленко вважає, що міст усе ще “в строю”.

“Чесно кажучи, був украй здивований такою інформацією, від, здавалося б, OSINTерів, які за ступенем аналітики мають бути трохи вищими за середньостатистичного споживача інформації. Оскільки перевезення залізничною гілкою Керченського мосту техніки, боєприпасів та іншого МТЗ РОВ як тривало, так і триває. До Керчі регулярно прибувають склади з цією компонентою і місцеві моніторингові канали, такі як "Кримський вітер", "АРК" та інші, постійно цей процес фіксують і повідомляють про нього.

Крім того, перевезення цистерн із нафтопродуктами — це паливно-мастильні матеріали для окупантів, а пасажирські вагони — це перевезення особового складу…

Що залізнична гілка, що автомобільна, продовжують активно використовуватися, а Крим відігравати роль транзитного, логістичного вузла, замінити який жодною дорогою через Маріуполь і Бердянськ неможливо. І жодна нова логістична гілка не зможе забезпечити повністю, в режимі 24/7-нон-стоп, південне угруповання РОВ, чисельністю майже 200 тисяч тіл.

А тому, вкрай дисонуючі висновки, з урахуванням, буквально, притягнутого за вуха наративу, що «Керченський міст немає потреби атакувати»... Серйозно?”, — написав Коваленко на своїй сторінці у Facebook.

Частково погоджується з Коваленком і інший військовий оглядач Олександр Мусієнко.



“Деякі заявляють, що рух через цей міст зменшився, отже він вже все, не становить загрози. Це не так, якщо дивитися на ситуацію стратегічно. Адже, коли ми говоримо, що РФ активна на сході, їм зараз міст не треба. Але якщо через певний час вони матимуть на меті посилити активність на півдні, наприклад, на лівобережжі Херсонщини. Їм потрібен міст”, — заявив Мусієнко.

“Росіяни бояться, що міст не витримає”

Але вже 7 травня в Силах оборони Півдня нарешті прояснили ситуацію. Як сказав начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, росіяни і справді не навантажують міст спеціально. Чому? Бояться, що не витримає.

“Усе, що він [ворог] відчуває, це хвилювання, що міст може банально не витримати. Іноді цю інформацію підтверджують їхні пабліки”, — зазначив Плетенчук.

Але зброю все одно мостом перевозять, хоч і не в тих обсягах, як колись, тож, якщо Україна хоче наблизитись до звільнення правобережжя Херсонщини, а отже і Криму — міст треба класти на дно і якнайшвидше.



“Коли Україна буде проводити дії з плану звільнення, наприклад, лівобережжя Херсонщини, то мосту не повинно бути. Адже це головна логістична артерія, яка наразі йде в окупований Крим. І з Криму йде забезпечення угруповання російських військ на Херсонщині. Цей міст втратив своє значення лише тимчасово”, — додав Поетенчук.

Знищення мосту — публічна ціль України на 2024 рік

Насправді ж знищення Кримського мосту — це вже публічна ціль України на 2024 рік. Раніше про такі плани ГУР із посиланням на анонімні джерела в управлінні, повідомляло поважне британське видання The Guardian. Там стверджують, що міст знесуть до середини 2024 року і нібито “у Буданова” все необхідне для цього вже є. Аж потім у квітні про неї заговорив Зеленський, сам Буданов і от тепер про це говорять всі.

Як можна знищити міст

Але як Україні знищити 18-кілометрову мегаспоруду за сотні кілометрів від фронту, яку ще й захищає російська ППО? Давайте розберемо все по порядку.



І справді, міст такий величезний, що зруйнувати його увесь — завдання із зірочкою. Але насправді варто розуміти, що задача у ЗСУ — не перетворити міст у труху чи груду бетону, а вивести його з ладу на довгий час. На думку аналітиків для цього буде потрібно завалити не просто проліт чи шмат дорожнього полотна, як це робили в СБУ вже два рази, а знести одну з його опор. На заміну однієї у РФ підуть місяці, а може й рік. Видання “Важные истории” написало про це детальніше.



“Щоб повністю вивести міст з ладу, необхідно завдати істотних ушкоджень або кільком опорам у східній або центральній частині, або одній з опор, що підтримують арочний прохід у західній частині, писав американський журнал Foreign Affairs. За оцінками авторів, щоб пошкодити одну опору, потрібно кілька точних влучань ракет, наприклад ATACMS з одиночною бойовою частиною. З ними згоден російський військовий експерт Кирило Михайлов: «Потрібно кілька влучань ATACMS або Storm Shadow в одну точку, причому бажано, щоб це була опора моста, а не дорожнє полотно».

Найвразливіше місце — там, де бетонна опора з'єднується з горизонтальною металевою основою полотна залізничної або автомобільної дороги, пише Foreign Affairs. Складність полягає в тому, що навіть для ATACMS це невелика ціль. Для ударів по військових об'єктах ці ракети є високоточними, однак гарантувати кілька поспіль влучань у такі маленькі цілі, як вразливі частини Кримського мосту, не можна”, — пише видання “Важные истории”.

Шпигунський скандал в Бундесвері

Сумнівалися у тому, чи можна зруйнувати міст ракетами свого часу і німецькі офіцери, таємну розмову яких взимку злила російська пропагандистка Маргарита Симоньян. У Бундесвері витік підтвердили, тож ту розмову можна вважати відвертою правдою — німці не знають, як знищити міст своїми високоточними і більш потужними за Storm Shadow ракетами Taurus.

“Німеччина так і не передала Україні Taurus, хоча, як зазначає Foreign Affairs, для удару по опорах Кримського мосту вони могли б бути ефективнішими, ніж ATACMS. Taurus несе два заряди: перший вибухає, усуваючи перешкоду на шляху до головної мети і активуючи другий заряд, потім відбувається другий вибух. У випадку з мостом це може спрацювати, наприклад, так: перший заряд пробиває дорожнє полотно над опорою, другий руйнує опору”, — йдеться у матеріалі видання “Важные истории”.

Це не мрія, а завдання для ЗСУ

Як це зробити британськими ракетами? “Пекельний дощ із ракет Storm Shadow”! Тільки це у поєднанні з морськими дронами та вправними маневрами авіації, може раз і назавжди зруйнувати Кримський міст. Браян Кларк, військовий експерт Інституту Гудзона, припустив, який саме вигляд матиме атака. Щоб зруйнувати “скрєпу” Путіна, Україні доведеться докласти чимало зусиль. По-перше, мають полетіти десятки ракет Storm Shadow.

“Спершу, вважає Кларк, необхідно атакувати сильно укріплену верхню частину конструкцій мосту — дорожнє полотно на березі і настил мосту.

Для цього, за його словами, необхідно принаймні від 20 до 40 одиниць далекобійної зброї з корисним навантаженням понад 500 фунтів (понад 220 кілограмів)".

Єдиною зброєю в арсеналі України, яка відповідає цим вимогам, є надані Великобританією крилаті ракети Storm Shadow і їхній французький еквівалент SCALP”, — пише The Sun.

“Шторми” знесуть Кримський міст?

Ракети, на думку аналітика, можуть зруйнувати міст, пошкодивши або повністю знищивши його конструкцію на поверхні і тим самим паралізувавши його роботу. Але тут в України є одна відчутна проблема. Ракети будуть, їх можна накопичити, але щоб запустити аж таку їх кількість за короткий проміжок часу, потрібно багато літаків. Носіями Storm Shadow в ЗСУ є радянські Су-24 та МіГ-29.

Застаріла техніка вимагає ризику — для точності потрібно буде підлетіти ближче, а отже ризикнути втратити пілотів і більшість літаків, які є. Перевернути ситуацію можуть винищувачі F-16. Експерт зазначає, що вони не пристосовані до ракет Storm Shadow, але це можна виправити. Україна уже переобладнала свій радянський авіапарк — придумає щось і тут.

“Виготовлені в США F-16, надіслані європейськими союзниками, мають прибути протягом наступних двох місяців — і аналітики вважають, що лише кілька десятків можуть віддати перевагу в небі до рук України.

«Невідповідність між зброєю в їхньому арсеналі та літаками, які вони мають для її запуску» — ось це найбільша проблема, яку зараз має Україна, вважає експерт”, — йдеться в матеріалі The Sun.

Потрібно щось більше

Але одними “Штормами” міст не зруйнуєш — так його можна тільки пошкодити.

Тут у гру вступають морські дрони. “Важные истории” вважають, що дронами міст не зруйнуєш і посилаються на думку українського військового експерта Світана.



“Морські дрони для руйнування опор мосту, схоже, не підходять, це показала атака на міст у липні минулого року. У цьому випадку вибух відбувається на відкритому просторі, що значно знижує його ефективність. «Тоді знесли тільки проліт мосту. Опора не постраждала. Це означає, що потрібно десь у 2-3 рази більше вибухівки. Але тоді це вже не буде малопомітний катер», — пояснював Світан. Що стосується опор, які підтримують арочний прохід у західній частині, то до них морські безпілотники, можливо, взагалі не доберуться. Опори захищені спеціальними конструкціями від впливу льоду і зіткнення із суднами”, — пише видання “Важные истории”.

СБУ знайшла рішення

Але тут можна дещо не погодитися з експертами, адже тоді в липні 2023 року у міст врізалися зовсім інші дрони СБУ. У Службі вже не один раз заявляли, що розробляють все нові і нові модифікації, зокрема не так давно звітували про появу нового “морського малюка” — Sea Baby 2024 — потужнішого і більш дальнобійного. Він їде морем на 1000 кілометрів і несе тону вибухівки. Це, до речі, удвічі більше, ніж ті, що били по мосту у 2023-му. Перші кадри нової “грози” Чорного моря продемонстрували ще у березні 2024.

Як бачите, можна вважати, що цю умову в СБУ виконали. Журналісти The Sun писали, щоб пройти російську ППО і обдурити залишки флоту, які стережуть міст, потрібна саме комбінована атака: ракетами, БПЛА і морськими дронами. Як пишуть експерти, наразі Україна саме експерементує з російським ППО в Криму і має успіх. 17 квітня ГУР у співпраці з ракетчиками ЗСУ знищили 4 пускові до російської передової системи С-400 і не тільки. Самі ж російські воєнкори все частіше припускають, що Україна поступово промацуватиме російську протиповітряну оборони і битиме поступово східніше і східніше, доки не наважиться вдарити по мосту.

“Таким чином, головним залишається питання: чи вистачить у ЗСУ ракет на те, щоб, по-перше, подолати системи ППО, які прикривають міст, а по-друге, щоб завдати достатньо точних ударів по опорах? «Щонайменше потрібен залп 100 ракет, щоб міст по-справжньому перестав працювати. Тому що щось відхилять [засоби] РЕБ, а щось таки можуть збити», — говорив у лютому український військовий експерт Петро Черник”, — пишуть “Важные истории”.

Але все ж варто згадати, про що ми вже говорили раніше: мета ЗСУ — припинити сполучення, зупинити потік на мосту, зробити його непридатним для використання на максимально довгий час, а не знищити все в Керченській протоці. Як показали дві попередні атаки, лише знищення прольотів і пошкодження залізничної гілки на мосту вибиває міст на 2-3 місяці. Утім, безперечно, Крим був і має залишатися головною ціллю України, адже його звільнення дасть Україні кілька козирів. Про це, а також про інші цікаві деталі можливої атаки на Крим, в інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній розповів директор фонду “Повернись живим” Тарас Чмут.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ ГОТУЮТЬСЯ ЗНИЩИТИ КРИМСЬКИЙ МІСТ: Путін вже пішов на крайні заходи!

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