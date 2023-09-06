ЗСУ готуються знищити Кримський міст за тактикою НАТО: експерт назвав ознаки

ЗСУ під час підготовки до "нейтралізації" Керченського мосту використовують тактику НАТО. Експерт пояснив, у чому вона полягає.

Українські військові вже готуються повністю знищити незаконний Кримський міст.

Таку думку висловив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов в інтерв’ю ТСН.ua.

"Те, що наразі відбувається, — це віддзеркалення подій першого етапу підготовки контрнаступу в Херсонській області. Себто Збройні сили України наразі зосереджені на знищенні систем ППО, які прикривають Кримській міст", - сказав він.

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Так, експерт пригадав успішні атаки української сторони по системах ППО окупантів в Криму, зокрема знищення батареї С-400. Крім того, ЗСУ зараз активно атакують військову інфраструктуру росіян і передовсім – аеродроми.

"Тобто оті місця розташування авіаз’єднань окупантів, які прикривають безпосередньо Керченський міст... Створюються передумови для нейтралізації систем ППО, систем радіо-електронної боротьби, які унеможливлюють успішний характер нанесення ударів безпосередньо по самому Керченському мосту", - сказав Дмитро Снєгирьов.

Він додав, що Україна готується до "останнього удару", який збирається завдати за тактикою НАТО.

"Збройні сили України в моменті нейтралізації Керченського мосту використовують тактику НАТО – каскадний характер планування операцій. Тому всі підстави для стриманого оптимізму є", - сказав військовий аналітик.

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Нагадаємо, через атаки безпілотників росіяни змінили тактику охорони Кримського мосту. Зокрема, окупанти збільшили кількість суден прикордонної служби федеральної служби безпеки РФ.

Крім того, в паніці після останніх атак на незаконний Кримський міст росіяни встановили поблизу споруди баржі для захисту від українських морських дронів. Їх нібито не повністю затопили, а лише закріпили якорями на одному місці. У Мережі показали супутникові знімки.

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