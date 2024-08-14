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ЗСУ контролюють російську Суджу: що відбувається у місті - ексклюзивний репортаж ТСН

ЗСУ контролюють російську Суджу: що відбувається у місті - ексклюзивний репортаж ТСН

Фото: ТСН

У місті залишаються люди, які живуть у підвалах.

Українські оборонці зняли російський триколор з однієї з адмінбудівель у місті Суджа Курської області, яке розташоване приблизно за 10 км від кордону з Сумською областю. 

Знімальній групі ТСН вдалося потрапити на Курщину та побачити, як там живуть люди, - деталі на сайті ТСН.uа.

На в'їзді до міста залишилася спалена колона техніки армії РФ, яка має російські номерні знаки та специфічні позначки ворога. Ця техніка рухалася у сторону українського кордону. 

Саме місто Суджа не сильно поруйноване. Більшість ушкоджень від авіабомб, які кидають самі ж росіяни. У підвалах будинків перебувають люди. Зараз українські військові беруть їх під свою опіку. Зокрема, привезли їм гуманітарну допомогу. 

Місцеві мешканці, які залишилися у місті, скаржаться, що їх не просто не вивезли, а взагалі - не повідомляли про евакуацію. Деякі з них тиждень перебувають у підвалах, звідки майже неможливо вийти через авіабомби. Люди кажуть, що в них залишилося критично мало їжі.

Зараз відомо близько 100 людей, які залишилися в Суджі. Крім дорослих, там є і діти. Місцеві мешканці дякують ЗСУ за допомогу та вважають, що диктатор Володимир Путін не усвідомлений про ситуацію в Курській області. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПЕРШІ! ТСН НАЖИВО із СУДЖІ! Українські журналісти вийшли у прямий ефір із КУРЩИНИ

Фото з Суджі

Спалена російська техніка в Курській області. / © ТСН
Спалена російська техніка в Курській області. / Фото: ТСН
Російська влада просто покинула людей у місті. / © ТСН
Російська влада просто покинула людей у місті. / Фото: ТСН
В російській Суджі залишається близько сотні людей. / © ТСН
В російській Суджі залишається близько сотні людей. / Фото: ТСН
Люди ховаються у підвалах від авіабомб, які кидає армія РФ. / © ТСН
Люди ховаються у підвалах від авіабомб, які кидає армія РФ. / Фото: ТСН
Люди ховаються у підвалах. / © ТСН
Люди ховаються у підвалах. / Фото: ТСН
На сьогодні в місті Суджа Курської області РФ залишилося лише близько 100 жителів / © ТСН
На сьогодні в місті Суджа Курської області РФ залишилося лише близько 100 жителів / Фото: ТСН

Як повідомлялося, ТСН побувала в Курській області. Зауважимо, що це перший репортаж українських ЗМІ з території РФ.

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