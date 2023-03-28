ЗСУ можуть контратакувати окупантів на двох напрямках: експерт розкрив деталі

На східному фронті склалася не найкраща ситуація для армії РФ.

Збройні сили України можуть провести контратаки на Бахмутському і Авдіївському напрямках, але суттєво відсунути війська Росії можна лише за рахунок повномасштабного контрнаступу.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Відсунути ворога не вдасться, це можливо лише за рахунок контрнаступу. Можливі контратаки, але виключно там, де це має якийсь сенс. Біля Бахмуту і Авдіївки можуть бути контратаки, причому системні", - вважає експерт.

Біля Вугледару, на його думку, атаки не будуть відбуватися на системному рівні.

"Але біля Вугледара в росіян не найкраща ситуація, вони не можуть вести потужні наступальні дії. Після другого штурму цього міста їм потрібно взяти оперативну паузу. Вони відновлюють боєздатність своїх підрозділів. На це може знадобитися до місяця. Ближче до середини квітня вони можуть відновити. Інтенсивність їх штурмових дій почала знижуватись ще в другій половині лютого і зійшла, умовно кажучи, нанівець. До середини квітня вони можуть повністю відновити ресурс, який їм необхідний, і розпочати третю хвилю наступальних дій в напрямку Вугледару", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) наголошують, що війська РФ досягли незначних успіхів на півночі та південному заході Бахмута.

Експерт Олександр Коваленко також прогнозує, що російські окупанти можуть здійснити власний контрнаступ на лінії Кремінна-Лиман-Сватове-Куп’янськ. Проте, ймовірно, він не буде успішним.

Читайте також: