ЗСУ можуть зайти в Крим до кінця весни: експерт пояснив, чому півострів — вразливий для оборони

Головний розвідник України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ можуть зайти в Крим до кінця весни, якщо для цього складуться всі умови. Деякі військові експерти кажуть, що Крим дуже вразливий для оборони.

У ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий аналітик, полковник Петро Черник розповів, чи згоден він з такою думкою і наскільки росіяни вже там підготувалися до зустрічі ЗСУ.

"У стратегічному контексті я згоден, як би це дивно не звучало. Однак деокупувати Крим у воєнній частині значно легше, ніж пройти лінію розмежування зразка 24 лютого минулого року. Достатньо знищити повністю Кримський міст, взяти його під вогневий ракетний контроль, щоб вони не могли його відбудувати. А за допомогою якісної авіації, тих самих F-16 закрити небо над Кримом, а також акваторію Чорного моря", - зазначив він.

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Черник пояснив, що F-16 можуть брати на борт дві дуже серйозні ракети MGM-158, котрі можуть завдавати ударів від 360 до 910 км.

"Весь Кримський півострів з півночі на південь — трохи більше 250 км, зі сходу на захід — трохи більше 360 км. Ракета з дальністю завдання ударів 910 км бере на мушку абсолютно усі воєнні бази та абсолютно усі потенційні плавзасоби, які через Азовське море та Керченську протоку будуть пробувати доправляти туди якісь запаси. Буквально кілька тижнів такої облоги і Крим падає до ніг як гнила грушка. Для цього потрібні далекобійні ракети і хороша авіація", - підсумував аналітик.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна застосує всю незаборонену зброю, щоб звільнити Крим.

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