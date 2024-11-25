На фронт для ЗСУ поставили браковані міни: воїни розповіли гучні подробиці скандалу

В Україні шириться скандал навколо боєприпасів калібру 120-міліметрів, які не вибухають і не долітають до ворожих позицій. Відео з бракованими мінами ТСН надали армійці. Кількість таких боєприпасів не розголошують. Але те, що ця проблема стосується різних ділянок фронту - від Курщини до околиць Курахового свідчить про те, що це тисячі мін виробництва Укроборонпрому.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

ТСН за останній тиждень отримала з десяток таких відео. Їх бійці супроводжували коментарями, про неякісні міни калібру 120-міліметрів.Вперше скаржитися на браковані міни почали на початку листопада. Коли зрозуміли, що це непоодинокі випадки, а цілі партії - вирішили про це заявити публічно.

Військові заявили про неякісні міни

Міни не розриваються після пострілу. Застрягають у стволі міномету. Або падають просто поряд з ним. І це кожна 10-та, яка приіхала на фронт, кажуть бійці.

Воїни називають кілька проблем із цими мінами. Перша - не спрацьовує підривник, що не дає міні розірватись. І вона падає просто біля міномету. Друга причина - неякісний вишибний. Він існує для того аби дати силу міні вилетіти зі стволу. Та цього не робить. Третя проблема: вологий порох. Таким його доставляють у підрозділи, кажуть воїни.

Серд проблем - це вологий порох

Хто відповість за браковані міни українського виробництва - це питання бійців ТСН переадресовує Міноборони і наразі чекаємо на відповідь на запит. Експерти ж заявляють, що відповідальність за це мають розділити - виробники і постачальники.

Із власних джерел на фроті ТСН стало відомо, що окремі командири заборонили використовувати міни з цієї партії. І не лише тому, що вони не долітають до ворожих позицій і відтак не можуть прикрити піхоту. А через ризик для життя самих мінометників.

На щастя дефіцитна 120-ка українського виробництва не єдина чим користуються бійці на фронті. Нашу піхоту від штурмів дотепер прикривають міни десятка найменувань від приватних виробників та іноземних партнерів. Чому брак снарядів, від якого давно страждають на фронті замінили браковані боєприпаси у Збройних силах не розуміють.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Одеса після УДАРУ БАЛІСТИКОЮ НАЖИВО! Генетична АНОМАЛІЯ! ТСН Новини 14:00 25 листопада

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