ЗСУ невдовзі звільнять три міста, а в Криму вже палає: огляд найсвіжіших подій

Яка ситуація на фронті та чому Захід помилився щодо України.

Який прогноз зробив Зеленський під час візиту до США? Які міста уже скоро звільнять ЗСУ? Яка ситуація під Авдіївкою та Мар'їнкою? Як ЗСУ вдалося прорвати “лінію Суровікіна”? Що відбувається у Криму та чи вдасться звільнити півострів до зими? Чому на Заході недооцінюють Україну?

Про все це йдеться в огляді новин від журналіста ТСН.ua Артема Зябкіна.

Знову "м’ясні штурми"?

На фронті ворог зазнає шалених втрат, але все одно контратакує.

Як повідомляють у Генштабі валить ворог на Донеччині: поперлись “повертати” собі селища Григорівку та Андріївку, але безуспішно. Атакували московити і під Мар’їнкою та Красногорівкою. Наші оборонці витримали усі 12 атак ворога і зберегли позиції. Не вщухають і обстріли Авдіївки.

Через катастрофічні втрати вороги змушені поспіхом шукати заміну “двохсотим” десантникам. Знову набирають зеків.

Через катастрофічні втрати окупантів, з метою комплектування підрозділів в повітряно-десантних військах російського агресора, на території Краснодарського краю РФ проводяться агітаційні заходи у в’язницях. Зекам обіцяють дострокове звільнення з місць позбавлення волі в обмін на контракт із російською армією з терміном дії до закінчення війни. Російський десант почали комплектувати зеками.

Не втрачають темпів ЗСУ - продовжують просуватися південніше Бахмута. Але, як зазначають експерти, віддавати місто росіяни не збираються.

Бахмут - в пріоритеті і для України. Про це в інтерв’ю телеканалу CNN зізнався президент Зеленський. Натякнув на те, де дуже скоро росіянам буде найгарячіше.

“Ми деокупуємо Бахмут. Ми деокупуємо ще два міста. Я не скажу, які саме міста, вибачте”, - сказав український лідер.

ЗСУ таки прорвали “лінію Суровікіна”!

Які міста на черзі за Бахмутом? Нехай гадають росіяни. У Генштабі звітують, що ЗСУ тиснуть у бік окупованого Мелітополя. Українська бронетехніка вперше подолала третю лінію оборони РФ на півдні - заявили в Інституті вивчення війни.

Українська бронетехніка діє за останньою лінією російської оборони, за яку наразі проникають українські сили в західній частині Запорізької області, утім Iнститут поки не готовий оцінити, чи змогли українські сили повністю прорвали цю лінію оборони. Російські сили, які зараз обороняються в західній частині Запорізької області, не змогли перешкодити українським силам поступово, але стабільно просуватися з середини серпня.

Так звану "лінію Суровікіна" з її нездоланними “зубами дракона” та багатокілометровими окопами, як голка, прорвала українська техніка. Тепер “зуби” позаду. Утім говорити про негайний успіх поки зарано. ЗСУ ще мають роботу.

Те що в Крим реально зайти до зими підтверджував і Буданов.

Привід для занепокоєння є у Росії, а не в України. Її перша оборонна лінія на найважливішому південному напрямі в Запоріжжі вже місцями прорвана, а це означає, що операція по розриву сухопутних зв'язків між Росією і Кримом може бути завершена ще до настання зими

Захід не вірить в Україну?

Сподіваються на успіх ЗСУ і на Заході. Одвічні песимісти неквапливо визнають - Україна наступає, та ще й зазнає менших втрат ніж ворог. Українські бійці буквально своєю мужністю пишуть все нові сторінки військових підручників.

Про ситуацію на фронті президенту США Байдену 21 вересня розповів Зеленський. Схоже, у Вашингтоні вірять у ЗСУ. І нарешті до нас приїдуть танки Абрамс. Утім, є й те, що насторожує партнерів. Як пише Блумберг, союзників турбують сварки України та Польщі і критика Зеленського. Він постійно сварить союзників за недостатні темпи поставок озброєння. Непокоїть Захід і досі неподолана корупція.

І справді американці не квапляться передавати усе необхідне озброєння, як то високоточні ракети АТАКМС. Саме вони могли б зіграти вирішальну роль у звільненні українського півдня та Криму. Довели свою ефективність і українські ракети Нептун у зв’язці з британо-французькими Шторм Шедоу і Скальп. Севастополю зараз не позаздриш.

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Нагадаємо, у п'ятницю, 22 вересня, Сили оборони України завдали влучного удару по штабу командування Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

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