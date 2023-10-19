ЗСУ один раз знищували Путіна, 52 рази – Медведєва і 14 разів Лаврова: що відомо про втрати росіян на фронті

Українські військові та інші Сили оборони від початку повномасштабного вторгнення знищили більше 290 тис. окупантів. Про таку кількість в своєму сьогоднішньому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ. Якщо така динаміка буде триватиме і далі, то вже через декілька днів кількість знищеного ворожого особового складу досягне 300 тис.

Великі втрати окупантів: експерт пояснив, чи зупинить це Росію

Як відомо, ще в травні 2023 року військові повідомляли, що на полі бою було знищено 200 тис. ворогів, тобто за півроку на той світ були відправлені додаткові 100 тисяч загарбників, які вторглися на українські землі і вбивали мирних мешканців.

Втрати окупантів зростатимуть / Фото: Associated Press

Якщо така динаміка збережеться і війна буде тривати, то через рік, в жовтні 2024 росіяни недорахуються вже півмільйона своїх вояків.

"Я вважаю, що для росіян не існує межі в питанні особового складу, - розповів в коментарі для ТСН.ua військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. - Для них межа – не втрати особового складу, який вони так чи інакше можуть компенсувати, а втрати техніки. Чим менше вони можуть її відновити, тим більше зростають втрати особового складу. Техніку вони не можуть так відновлювати як особовий склад. Втрати особового складу росіян не посприяють протестам в Росії. Не треба очікувати від росіян реакції, наприклад, на півмільйона чи мільйон загиблих окупантів. Реакції не буде і все".

Експерт вважає, що важлива якість підготовки окупантів

За словами Коваленка, Україна зараз повинна звертати більше уваги на те, чи зросла якість російського особового складу в зоні бойових дій чи ні, яка в них система забезпечення.

"Ці показники зараз демонструють, що вони у них ідуть в мінус", - каже Коваленко.

Знищені тезки Путіна та компанії

В той же час інтернет-ресурс, який був в квітні запущений МВС України "Потерь нет" інформує, що список загиблих окупантів поповнився відомими в Росії прізвищами.

Ліквідований в Україні тезка Путіна. Фото: https://poternet.site

Серед тих, хто мріяв "взяти Київ за три дні", але вже загинув, є такі прізвища окупантів, які ідентичні прізвищам Путін, Песков та Наришкін. Таких в списку по одні людині. Трохи більше серед знищених окупантів тезок голови російського МЗС Лаврова – їх зараз 14.

Ліквідований в Україні тезка Наришкіна. Фото: https://poternet.site

Ліквідований в Україні тезка Пєскова. Фото: https://poternet.site

Ліквідовані в Україні тезки Лаврова. Фото: https://poternet.site

Найбільше всього серед носіїв відомих прізвищ серед окупантів загинуло Медведєвих. Станом на зараз таких налічується 52 тих, хто вже відвоювався.

Ліквідовані в Україні тезки Медведєва. Фото: https://poternet.site

Нагадаємо, станом на 18 жовтня 2023 року ЗСУ знищили 290 680 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 630 військових. Дані уточнюються.

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