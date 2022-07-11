ЗСУ переходять до третього етапу війни: військовий експерт пояснив, що це означає

Так, за його словами, така заява свідчить про перехід ЗСУ до третього етапу війни - контрнаступу.

Про це Дмитро Снєгирьов сказав ТСН в рамках телемарафону.

Зокрема, він наголосив, що намірами української сторони є нейтралізація плану так званої "спецоперації", а це мова йде про створення сухопутного коридору з території анексованого Криму та території окупованого Донбасу і відповідно вирішення питання постачання української води в анексований Крим.

Контроль над Херсонською областю дасть українській стороні вирішити ці два ключові питання і відповідно далі звільнити окуповані території, вважає військовий експерт.

"Мовиться про перешкоджання логістики російської армії - нейтралізації ключової складової - Керченський міст і відповідно нанесення точкових ударів по місцях базування Чорноморського флоту. Крім того, це вирішення економічних проблем України. Насамперед розблокування роботи чорноморських портів. Тому поява цієї заяви у публічній площині не випадкова - вона свідчить про наміри української сторони до переходу до третього етапу війни. Це контрнаступ і звільнення тимчасово окупованих територій. Не тільки територій Херсонської області, а й Запорізької та Донецької", - пояснив Снєгирьов.

Варто зазначити, що напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський наказав деокупувати південні регіони України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 138-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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