ЗСУ перемагають: експерт назвав два ключові міста для швидкого звільнення Херсонщини

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов зауважив, що взяття міста Берислав - це практично "ворота до Нової Каховки", що, своєю чергою, деокупація цього населеного пункту означає блокування водопостачання до анексованого Криму.

Про це Дмитро Снєгирьов розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

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"Наразі ЗСУ демонструють позитивну тенденцію деокупації Херсонської області. Йде просування на декількох напрямках. Звільнено низку ключових населених пунктів. У першу чергу, це Давидів Брід і, відповідно, Дудчани. Чим цікаве звільнення Дудчан? Контроль над цим населеним пунктом дає можливість тримати під вогневим контролем логістику росіян не лише на правому березі Дніпра, а й на лівому", - пояснив він.

Експерт наголосив, що Берислав - це ключовий логістичний пункт та ключовий пункт оборони росіян. У разі його деокупації уся лінія фронту окупантів на Херсонщині посиплеться.

"Наразі йде просування в напрямку Берислава. Чим цікавий цей населений пункт? Це практично ворота до Нової Каховки. Якщо буде взятий Берислав, а це ключовий логістичний пункт росіян і, відповідно, ключовий пункт оборони, тоді взагалі вся лінія фронту росіян посиплеться. Нова Каховка - за декілька кілометрів. Звільнення Нової Каховки вирішує питання не лише військової складової, а в першу чергу, політичної та економічної. Тоді Росія знову опиняється перед питанням, що водопостачання на окупований Крим буде заблоковано", - додав Снєгирьов.

Також, за його словами, українська армія розширила плацдарм вздовж річки Інгулець, а ще просувається вздовж адмінкордону Миколаївської області.

"Локалізована загроза захоплення Миколаєва і, відповідно, в напрямку Одеси. Ймовірно, що ми дуже скоро почуємо новини про взяття Берислава і просування в бік Нової Каховки. Я ще раз повторю, є успішний та сталий характер просування ЗСУ", - впевнений він.

Нагадаємо, станом на 6 жовтня від початку поточного місяця ЗСУ звільнили від російських окупантів понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.

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