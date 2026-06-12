ЗСУ перерізали сухопутні шляхи до Криму, а "Мадяр" анонсував повну ізоляцію півострова: що відомо

Удари ЗСУ по Криму

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Тимчасово окупований український Крим, який російські загарбники роками перетворювали на свою головну тилову базу для забезпечення південного угруповання військ, наразі опинився на межі повної транспортної та інфраструктурної катастрофи.

Сили оборони України в межах планомірної кампанії так званих «мідлстрайків» послідовно та запекло ріжуть військову логістику ворога. На сьогодні на півострові не залишилося жодного не пошкодженого шляху суходолом, а для тисяч росіян і нечисленних туристів Крим перетворився на глуху пастку, вибратися з якої з кожним днем стає дедалі складніше.

Усі деталі масштабного оточення — у репортажі кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.

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Порожні міста та вечірні черги по бензин

В ефірі кримських пабліків дедалі частіше з’являються шокувальні для росіян кадри — на півострові фактично зникло автомобільне пальне, а рідкісні щасливці, яким дивом вдалося заправити бак, показують абсолютно спорожнілі вулиці міст. Місцеві проукраїнські мешканці в Євпаторії вже навіть відкрито іронізують з цього приводу.

Натомість біля АЗС, які працюють, вишикувалися гігантські довжелезні черги з сотень автівок. Люди змушені приїжджати й займати чергу з вечора або посеред ночі, проте жодної гарантії, що пального вистачить усім, ніхто не дає. Російські бензовози наразі намагаються прориватися на півострів із материкової частини РФ через повністю розбиті мости й автотраси, більшість із яких уже перебуває під прямим вогневим контролем українських безпілотних систем.

Однією з перших під масовані удари потрапила стратегічна траса Р-280, яку Кремль пафосно називає «Новоросія». Ця дорога веде з Ростова-на-Дону через окуповані Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь прямо до Криму. Вона була основною логістичною артерією окупантів після того, як українські сили суттєво пошкодили Керченський міст.

Що відомо по кампанію у Криму

Як зазначають у військовому керівництві, наразі триває скоординована масштабна кампанія, яку віцепрем’єр і міністр оборони Михайло Федоров офіційно охрестив «логістичним локдауном». На початковому етапі українські дрони й ракети планомірно «гасили» та випалювали російські системи ППО та радіолокаційні станції по всьому півострову, відкриваючи чисте небо для регулярних «мідлстрайків».

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Слідом за цим удари переключилися на мости, переправи та залізничні вузли на в’їзді до Криму. Паралельно серія вибухів повністю заблокувала роботу Маріупольського порту, позбавивши ворога можливості перекидати техніку морем. Остаточну мету цієї операції чітко й безкомпромісно озвучив командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт «Мадяр» Бровді.

Роберт «Мадяр» Бровді, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ: «Ми повністю ізолюємо Крим найближчим часом. Протягом наступного місяця Україна матиме стовідсотковий повний контроль над головною логістичною дорогою».

Лише за останній тиждень точними українськими влучаннями було остаточно виведено з ладу Чонгарський міст. Аналогічні руйнування зафіксовані на мосту між Генічеськом та Арабатською стрілкою, на ключових маршрутах у районі Армянськ — Перекоп, а також на кількох важливих переправах через Північно-Кримський канал. Російські командири в паніці намагалися переспрямувати колони через Армянськ, проте українська розвідка лаконічно констатувала: «Армянський міст також серйозно пошкоджено, повторного ураження він наразі навіть не потребує».

Полювання на «важких зебр» та істерика в Севастополі

Паралельно в «сірій зоні» триває цілодобове полювання на будь-який транспорт, яким окупанти намагаються підвезти боєкомплект і дизель для передових підрозділів. Через зруйновані дороги біля поспіхом наведених понтонних переправ постійно виникають затори з десятків військових вантажівок, які стають ідеальними мішенями для українських FPV-дронів. Лише в районі Армянська на такій переправі накопичилося близько 50 російських машин із пальним та БК — більша частина колони була миттєво знищена точковими скидами.

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Щоб хоч як замаскувати техніку від систем автонаведення і штучного інтелекту українських безпілотників, російські військові вигадали абсурдний метод — вони почали розфарбовувати величезні паливозаправники та КамАЗи в чорно-білу смужку під «зебру». Проте самі ж російські воєнкори та Z-пропагандисти відверто насміхаються з цього винаходу командування: «Сховати таку гігантську вантажівку під зебру можна хіба що у стаді інших таких самих дурних зебр в африканській савані, а на українській трасі палають вони чудово». Не рятують ситуацію і нашвидкуруч наварені антидронові сітки-мангали.

Тим часом у Севастополі вже який день поспіль майже безперервно виє сирена повітряної тривоги, а ночами регулярно злітають у повітря чергові таємні склади з боєприпасами. Росіяни, які незаконно переселилися до Криму після 2014 року, в паніці згортають бізнес, розпродають за безцінь майно та відкрито заявляють на камеру: «Схоже на те… що настав крайній час чухати звідси».

На півострові офіційно розпочалася повноцінна гуманітарна та інфраструктурна криза. Міський транспорт стоїть, а на полицях супермаркетів з кожним днем стає більш порожньо — перелякане населення масово скуповує крупи та консерви в передчутті тотального дефіциту. Всі залишки пального окупаційна адміністрація примусово вилучила для потреб армії, проте й ці резерви стрімко тануть під щоденними ударами Сил оборони.

Військові експерти наголошують: якщо українська кампанія «мідлстрайків» триватиме такими ж темпами, єдиним та останнім джерелом постачання для всього угруповання ворога на півдні залишиться Керченський міст, який наразі захищений ППО найкраще. Проте не варто виключати, що в українського Генерального штабу на цю споруду вже підготовлені свої особливі та дуже яскраві плани.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Крим у пастці — «понаїхавші» в паніці: ЗСУ перерізали шляхи постачання окупантів

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