ЗСУ пішли в контратаку: російські окупанти втратили позиції у Вовчанську (відео)

Яка зараз ситуація на Харківщині, як Захід одним рішенням докорінно змінив розстановку сил на цій ділянця фронту та до чого варто готуватися українцям – в ексклюзиві TSN.ua.

ЗСУ вибивають російських окупантів з Харківщини! Загарбники стрімко втрачають позиції у Вовчанську – українські захисники пішли в контратаку і відбили кілька кварталів у місті. Через це у російські військкорів справжній розпач! Найсміливіші з них навіть звинувачують у невдачах Путіна, а ще жаліються на удари західною зброєю по Бєлгороду! Утім, сам російський диктатор, схоже, зовсім не збирається відступати, а готує новий наступ! Експерти вже назвали місце, де зовсім скоро може вдарити Путін!

Яка зараз ситуація на Харківщині, як Захід одним рішенням докорінно змінив розстановку сил на цій ділянця фронту та до чого варто готуватися українцям – в ексклюзиві журналіста Артемв Зябкіна для TSN.ua.

ЗСУ пішли у наступ!

Сили оборони України більше не обороняються, а наступають і вибивають ворога з Харківщини! Епіцентром боїв залишається Вовчанськ, утім, як пише відомий військовий-оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке, ЗСУ таки дають жару окупантам. Українські бійці почали звільняти місто квартал за кварталом.

"Вже лише близько чверті території міста перебуває під однозначним російським контролем. Тиждень тому це була майже половина. Здається, українцям вдалося там просунутися та витіснити росіян. Росіяни втрачають позиції у Вовчанську і все частіше вдаються до руйнування міста за допомогою РСЗВ, важкої артилерії та планерних авіабомб, що скидаються з відстані", – зазначив він.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на вечір 2 червня на Харківському напрямку ворог майже не атакував. За добу відбулося всього два бойових зіткнення: відбито атаки противника в районах сіл Липці і Стариця. Сили оборони тримають там ситуацію під контролем та завдяки активним діям у відповідь завдають ворогу втрат.

Окупанти у розпачі

У росіян же справжній розпач. Вони вже самі визнають, що їхній “бравий” наступ на Харківщину вкотре не вдався! А після зняття обмежень на удари західною зброєю по Бєлгороду, їхній запал взагалі зник, як і любов до Путіна.



"По наступлению в Харьковской области. Тут злые языки говорят, что Пыпа решил специально сдать все достижения доблестной группировки войск "Север", чтобы снизить эскалацию конфликта. Вот Запад разрешил бить своим оружием по старой территории России, а значит надо включать заднюю передачу. Другие говорят, что никто ничего сдавать не собирается и это все сказки. Проверить это можно будет легко. Если войска действительно будут отведены за границу на Волчанском направлении и на Липцах значит сдача действительно произошла чего бы там не фантазировали и мы имеем дело с очередным позорным предательством в духе предыдущей Харьковской перегруппировки. Ибо удары этим же западным оружием на других направлениях - я про ДНР и Запорожский фронт – ни к каким отступлениям не привели. Ни резервы, ни Хаймарсы, ни АТАКМС, ни эти самые Шторм ШэдОУ к перегруппировкам не привели и наше продвижение либо продолжается либо линия фронта остается стабильной. Если будет отступление от Волчанска и Липцов значит у Пыпы опять сдали нервы и он действительно прогнулся под очередной ультиматум Запада. Так вижу", – пишут российские пользователи соцсетей.

Українські дроноводи підловили російську колону

Жаліються російські окупанти і на треш, який влаштовують їхні ж командири. Як вони самі пишуть, через показову самовпевненість, а точніше тупість, в Курській області загарбники втратили цілу колону КАМАЗів.

Згодом,українські бійці з підрозділів "Малібу" 53 механізованої бригади та "Крила до пекла" 103 ОбрТРО, опублікували кадри знищення колони окупантів. Варто зазначити, що колона була довжелезна – аж 18 авто, а рухалась, напрочуд неквапливо. Українські ж оборонці скористалися цим: як колись це робили на Київщині, бійці заблокували техніку, спаливши першу та останню вантажівки дронами. Окупантам діватися було нікуди, вони в паніці звертати КАМАЗи в поле, але марно. Українські дроноводи відловили всі вантажівки до останньої.

І це лише початок. Адже Україна отримує все нові і нові дозволи від союзників. Вже 1 червня окупанти почали жалітися на постійні удари з Хаймарсів по Бєлгородщині. Противник з жалем розповсюджує кадри нібито використаних контейнерів від ракет Хаймарсів. А місцеві пабліки все частіше постять фото, як по них летить “атвєтка” з Харкова. Схоже, що грати в цю гру вдвох росіянам вже не так весело.

Є у загарбників на Белгородчині і перший серйозний пропущений. РосЗМІ пубілкують кадри прильоту по ним від 2 червня. Кажуть прилетів Himars. На фото – розтрощені компоненти ЗРК с-300 чи с-400 окупантів.



Як пише BBC, 2 червня Франція, слідом за Британією, дала “зелене світло” ЗСУ на використання далекобійних ракет Storm Shadow / Scalp Eg по військових аеродромах РФ в Курській і Бєлгородській областях.

На болотах знову забомбило:

Звучит как будто чистая вода говорит со мной.

В Белгородской области один аэродром и он в радиусе поражения боеприпасами намного проще и дешевле чем Шторм.

Во всей Курской области тоже один аэродром, до него да, долетают только БПЛА хохлов и диверсанты.

Итого целое заявление, ради того что ударят по аэродрому в Курске?

Думаю, если и ударят, то сразу по всем аэродромам, до которых Шторм может долететь, а в радиусе ~500км аэродромов у нас их тьма. Да и не только аэродромов.

Ну про ПВО понятно, в меру сил и умений будут сбивать, но это как лечить симптомы болезни, а не саму болезнь.

Окупанти забули за кого воюють?!

До речі, якщо ви не знали, російські військкори вже доволі давно майже не критикують власну армію, адже бояться потрапити у немилість путінським чиновникам. Але деякі таки роблять наївні спроби перехитрити систему. Щоб обійти статтю про дескридитацію російської армії, вони називають свою аж армію – армією Лаосу.

Але є ще одна новина. Рятувати росіян під Вовчанськ поїдуть… кадировці. Принаймні про це заявив чеченський ватажок, якого називають можливим наступником Кадирова, Апті Алаудінов. За його словами, на бійців з підрозділу “Ахмат” чекає вирішальний бій з ворогом, а так звана СВО закінчиться вже цього року. А де ці славетні спецпризначенці були до того? Тіктоки знімали? Це логічне питання виникло і у самих росіян. Вони сміються з ряженої спецури та нагадують, що ті свого часу збирались Київ брати.

Радіти зарано

Але радіти невдачам окупантів поки зарано! 3 червня український військкор Костянтин Машовець, який активно висвітлює події на Харківському напрямку повідомив, що окупанти вводять туди свої головні резерви.



"Командование российской группировки войск (ГВ) "Север" начало вводить в бой на Харьковском операционном направлении свой главный резерв - подразделения 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса (АК), уже первые пленные из состава ее 41-го мотострелкового полка ( мсп). Ранее на этом направлении действовали лишь отдельные штурмовые подразделения из ее состава", – повідомляє telegram-канал Zvиздец Мангусту.

2 червня в Інституті вивчення війни заявили, що активність ворога фіксується на новому напрямку! Схоже, Путін може спробувати розширити спробу наступу на Харківщину – тепер ще й в іншій точці на північному сході від обласного центру.

"Російські війська можуть розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку (на північний захід від міста Харків)", – йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Зокрема, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 1 червня заявив, що українські чиновники стурбовані можливою активізацією російських військ на Золочівському напрямку та що Україна стежить за поведінкою росіян у цьому районі.

Президент України Володимир Зеленський 26 травня заявив, що російські війська готуються до нових наступальних дій і зосереджують угруповання невстановленої чисельності біля кордону з Україною за 90 кілометрів на північний захід від Харкова, що може дозволити російським військам розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку.

"Російське зосередження поблизу Золочівського напрямку та можливі наступальні дії в цьому районі, ймовірно, мають на меті подальше закріплення та перетягування українських сил на ширший фронт у північній частині Харківської області", – вважають аналітики.

Чи вдасться росіянам прорватися знову?

А вже 3 червня американські аналітики заявили, що російський наступ на Харківщину уже навряд чи матиме хоч якийсь успіх, адже окупанти втратили перевагу. До того ж, тепер має стати спокійніше і у Харкові, оскільки Україні дозволили бити по російських літаках, які пускають по місту КАБи.

"Українські офіційні особи повідомили, що в лютому 2024 року українські війська збили низку російських військових літаків, багато з яких завдавали плануючих бомбових ударів у напрямку Авдіївки. Здатність українських військ збивати російські військові літаки в зоні фронту вказує на те, що українські сили, ймовірно, зможуть відтворити той самий ефект як українськими, так і західними системами для захисту північної частини Харківської області та міста Харкова від ударів російських планерних бомб з російської сторони", – повідомляє ISW.

“Зелене світло” для F-16!

Дозволили бити по РФ і з F-16! 3 червня Нідерланди стали другою країною, яка дала цей важливий дозвіл для України після Данії. Нагадаю, що перші винищувачі мають бути в Україні вже влітку, втім від Бельгії, яка поки заборонила бити з них по РФ. Загалом, впродовж 2024 та 2025 років Україна має отримати від 45 до 60 F-16 від Данії, Бельгії, Нідерландів та Норвегії, порахували журналісти BBC.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОЦЕ ПОВОРОТ! ЗСУ пішли в контратаку: рашисти втратили позиції у Вовчанську!

Нагадаємо, за даними аналітиків, російські війська просунулися на північний схід від Харкова на тлі позиційних боїв. Окупанти досягли певних "успіхів" в межах східної околиці Вовчанська.

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