ЗСУ пішли у наступ на двох ділянках фронту: військові відверто розповіли про ситуацію

Артилерія на фронті / © ТСН

Реклама

Сили оборони проводять штурмові дії на Запорізькому та Олександрівському напрямках. Про це офіційно заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Хоча деталей операції не розкривають, рух вперед відчутний за інтенсивністю роботи нашої артилерії.

Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко вирушила у «червону зону» на Запоріжжі, щоб побачити, як наші війська змінюють ситуацію на фронті.

Дорога у «червону зону»: небо заповнене «очима» ворога

Поїздка на передову нині вимагає не лише сміливості, а й спеціальних гаджетів. Небо над Запоріжжям «брудне» від ворожих безпілотників.

Реклама

Водій Віктор максимально зосереджений. Повсякчас приходять сповіщення про дрони в секторі.

Caesar на фронті

Головна ціль ворожих безпілотників — самохідна артилерійська установка Caesar. Ця французька САУ калібру 155 мм була однією з перших, які передали партнери ще у 2022 році. Командир на псевдо «Дьома» освоював її ще у Франції.

«Дьома», командир САУ: «Вона досить непогано себе показала».

Нині цей Caesar допомагає Силам оборони змінювати ситуацію під Запоріжжям. Останній тиждень військові оглядачі активно обговорюють контрнаступ на цьому напрямку. Хоча в ЗСУ офіційно не коментують деталі, у Центрі протидії дезінформації вже заявили про звільнення селища Тернувате.

Реклама

«Дьома»: «Більше виїжджаємо. Більше стріляємо. Більше цілей. Більше знищуємо ворога».

Ризик для артилерії на фронті

Робота артилерії — це завжди ризик стати ціллю для ударних дронів. Після чергового залпу групі доводиться терміново ховатися.

Юлія Кирієнко: «На жаль, ми не встигли, як зазвичай, після роботи самохідки поїхати з точки пострілу. Тому що російський дрон „Молнія“ вже у небі і є вірогідність, що він засік нашу роботу. Ми зараз вимушені ховатися під деревами і перечікувати. Та сподіватись, що він нас не помітить».

Цього разу минулося — вибух чутно на обрії, ціллю став не Caesar. Військові кажуть, що дрон зник з радарів після роботи засобів РЕБ.

Реклама

Війна змінилась

Поки машина в укритті, розрахунок приводить її до ладу. Номер обслуги Сергій, який раніше працював з 82-міліметровими мінометами, каже, що війна дронів змушує змінювати тактику.

Сергій зізнається — завжди мріяв про великий калібр:

«Тут багато датчиків і треба, щоб вони були в чистоті. Я завжди мріяв про великі калібри. Так шоб влупив, так влупив. Бачили, аж хвої трусяться».

Постріли «Цезарів» на Запоріжжі звучать дедалі частіше, натякаючи — українські війська продовжують рух вперед.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 08:00 18 лютого. БАВОВНА В РОСІЇ! ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРО ЗУСТРІЧ В ЖЕНЕВІ