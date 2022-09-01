ЗСУ "подрібнюють" росіян, а ті звітують про "знищення" 44 HIMARS: Грабський - про ситуацію на півдні

Зараз окупанти намагаються втримати південь України, оскільки це є стратегічною метою війни.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав військовий експерт Сергій Грабський.

"Треба розуміти, що ворог усвідомивши загрозу для себе на південному напрямку десь приблизно ще два місяці тому. Він почав нервово і швидко перекидати туди додаткові підрозділи, підвищуючи чисельність військ на цьому напрямку. Він створив гру на підняття ставок, коли обидві сторони вже не могли запропонувати якийсь хід. Тут є ще такий дивний логічний крок, що зосередивши досить велику кількість військ, ворог отримав серйозні обмеження у системі постачання цих військ. Тобто одна справа забезпечувати діяльність 5-8 тисяч військ. І зовсім інша справа забезпечити 25-ти тисячне угрупування, щоб вони провели наступальні дії", - пояснив військовий експерт.

Сергій Грабський наголосив, що зараз росіяни намагаються звітувати про знищення великої кількості української техніки, що викликає лише сміх.

"Зараз вони вже не можуть наступати і тому вони звітують про знищення колосальної кількості HIMARS, а це смішно, бо Німеччина на своєму озброєнні має 38 РСЗВ, а тут вони за день знищили 44. Це сміх. Так само і про кількість особового складу. Це така димова завіса, за якою можна виходячи із доступної нам інформації зрозуміти, що ми зараз робимо подрібнення угрупувань противника, наносячи йому удари. Так, вони поки не є смертельними для нього. Але мені цікаво, коли говорили 30 серпня була інформація про знищення 13 командних пунктів. Це свідчить про те, що відбуваються активні бойові дії", - сказав Грабський.

Експерт також додав, що зараз окупанти на півдні намагаються стримати просування ЗСУ.

"Противник єдине, що зараз може робити, враховуючи обмежену кількість ресурсів, намагається стримати просування наших військ, уникнути знищення своєї ресурсної маси - боєприпасів, пального людей. Ворог намагатиметься утримати цю територію, бо вона для нього не просто потрібна, вона вкрай вигідна та необхідна з точки зору виконання стратегічних цілей так званої "спецоперації", - сказав Грабський.

Нагадаємо, Подоляк розповів, як змусити Росію вивести війська з ЗАЕС.

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