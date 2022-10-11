ЗСУ продовжують звільняти від окупантів Луганщину - Гайдай

Збройні сили України продовжують звільняти від окупантів агресорки Росії населені пункти в Луганській області.

Про це в ефірі теламарафону повідомив голова Луганської області Сергій Гайдай.

Втім, наголосив керівник ОВА, варто дочекатися на офіційну інформацію від Генерального штабу, щоб "не завадити нашим захисникам". Натомість росіянам на фронті "непереливки".

"Вони (ЗСУ - Ред.) надалі просуваються вперед. Вчорашній терор, який відбувся по всій країні, ще більше мотивує наших захисників. Хлопці та дівчата, які воюють, найбільш мотивовані військові у світі тому, що захищають свої родини, свої будинки, своїх дітей, батьків. І тут, коли вони на фронті, по їхніх населених пунктах завдають ракетних ударів. Це ще більше спонукає, аби зачистити окупантів", - каже Сергій Гайдай.

Деокупація Луганської області

Після контрнаступу на Харківщині Збройні сили України почали звільняти тимчасово окуповані населені пункти Луганської області. Станом на 9 жовтня офіційно відомо про звільнення семи населених пунктів у регіоні. Йдеться про села у Сватівському районі.

Тим часом російські окупанти готують оборону на Луганщині: стягують туди техніку, здійснюють мінування території та споруд. Росіяни готуються оборонятись у Кремінній та Сватовому.

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