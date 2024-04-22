ЗСУ просунулись на фронті на 2 кілометри: що відомо і чому цей успіх вкрай важливий

Українські десантники просунулись на два кілометри в бік Луганщини. Це перше таке успішне просування наших сил від початку року. Бійці 95 бригади витіснили росіян з їхніх позицій під селищем Терни, що на межі двох областей. Стратегічно важливим. Аби не дати оточити наші сили на Купʼянському та Лиманському напрямках. Поліські крилаті піхотинці спалили там кілька десятків ворожих бронемашин, серед яких і танки Т-90.

Про це йдеться у репортажі спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко, яка побувала на позиціях 95 бригади.

По лінії фронту тривають нещадні обстріли

"Ми їдемо на позиції до нашої 95 бригади. Це селище Терни, основний наступ ворога саме там. Свого часу його звільняли під час контрнаступу на Харківщині. Тепер окупанти знову намагаються його оточити", - каже Юлія Кирієнко.

Щойно знімальна група ТСН вийшла з машини, як почула над головою ворожі літаки.

"Складно бігати насправді в бронежилеті і касці, особливо коли по сусідньому селу стріляють. Це той самий випадок, коли розумієш, що дійсно воювати мають молоді. Бо складно витримати на собі стільки кілограмів броні і це без зброї - це дійсно важко. Щойно ми забігаємо в укриття, як на обрії розкриваються керовані авіабомби", - зауважує кореспондентка ТСН.

Українські військові

ЗСУ просунулись на фронті на 2 кілометри

Окупанти працюють по позиціям, які нещодавно втратили. Звідти їх випалили бійці 95 бригади. Наші десантники просунулись аж на 2 кілометри вперед. Це перший такий успіх від початку року на фронті.

"Велась розвідка "мавіком", виявляли де сидять п*дари. Потім їх пришили, то скидами, то "мавіками", то артилерією. потім наші штурмовики заходили і зачищали", - каже Іван, заступник командира роти.

Військовий Іван

З розповіді Івана ніби так просто було відбити ворожі позиції. Насправді бої за них тривали аж 2 тижні. Окупанти намагались контратакувати. Не шкодували й техніки. Навіть своїх танків Т-90. Тепер вони спалені. Загалом вдалось знищити до 10 одиниць ворожої техніки.

Нині головне - не підпустити ворожих штурмовиків знову до відбитих десантниками позицій. Бо по перехопленнях передали - окупанти спробують повернути втрачене. А тому українські захисники постійно відбивають атаки.

Снаряд з британської гармати летить в бік околиць села Терни. Це останній форпост на межі Донеччини і майже повністю окупованої Луганщини. І стратегічно важливий, як для нас так і для росіян.

А тому ворог готується відбивати позиції. Це розуміють десантники через засилля дронів в небі. Окупанти розвідують наскільки міцно нам вдалось закріпитись.

Кожен постріл щоразу корегують артилеристи. Аби ще чіткіше снаряд лягав по ворожій піхоті. Їй треба не дати підняти голови з окопів, кажуть воїни. Бо село Терни хоч і здається таким дрібним на карті, але є надважливим для великого угрупування наших сил між Купʼянськом і Лиманом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини за 22 квітня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, аналітик пояснив, навіщо росіяни тероризують Дніпро й Харків.

Читайте також: