ЗСУ просуваються вглиб Росії: "кадировці" тікають, ЗС РФ здаються, росіяни заговорили українською (відео)

Які населені пункти вже не контролює РФ, що там Курська АЕС та як Путін “протистоїть” війні на своїй території – в ексклюзиві TSN.ua.

“Курська битва” триває майже тиждень. Такого розвитку подій не очікував ніхто, навіть Кремль! Експерти губляться у прогнозах, чого очікувати далі, західні ЗМІ говорять про найризикованіше рішення Зеленського, а росіяни б’ються в істериці. Ну, а тим часом ЗСУ просуваються все далі.

Які населені пункти вже не контролює РФ, що там Курська АЕС та як Путін “протистоїть” війні на своїй території – в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Напад на Курщину застав зненацька усіх!

Й перш ніж почати, зазначимо, українська влада офіційно події в Курській області не коментує, тому нічого не стверджуємо, головне, що на ерефії щось коїться, а рабсєянчікі скиглять. Так-от операція в Курській області для ЗС РФ була повною несподіванкою, хоча, як стверджують західні ЗМІ, російська розвідка знала про плани заходу на територію РФ та начальник Генерального штабу збройних сил рф Герасімов вирішив, що Путіну про це знати не треба. Та й Бог з ним, головне, що ЗСУ шаленими темпати вдалося пройти десятки км углиб території РФ. Але що казати, якщо Зеленський ще 11 років тому попереджав, що так буде.

Які села вже не контролює РФ?

На Заході цей наступ назвали успішнішим за весь контрнаступ у 2023 році, адже лише за перші 48 годин вдалося взяти під контроль, а точніше, як люблять казати росіяни – звільнити – більше населених пунктів, аніж у 2023 році. Отож, нині, за даними ЗМІ, звільнені: місто Суджа, села Толстий Луг, Любимівка, Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно, Зелений Шлях, Новоіванівка, Леонідове, Лебедівка, Козача Локня, Івашковський, Заолешенко, Гончарівка, частково Махнівка, Рубанщина, Гогов. Половина Суджанського району зайнята українськими військами. Подейкують, що й Бєлгородська губернія починає потроху падати, там теж мінус два населених пункти на користь ЗСУ. Наприклад, 10 серпня зранку в соцмережах поширилося відео, у якому стверджувалося, що українські військові зайшли у населений пункт Пороз Бєлгородської області.

Переполох на Бєлгородщині!

Водночас губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков після зустрічі з заступником керівника Грайворонського міського округу Анатолієм Бляшенком та головою села Валентиною Коренєвою заявив, що щодо ситуації у селі Пороз надходить "суперечлива інформація".Також він відзначив "напружену ситуацію" у сусідньому селі Дунайка. Тим часом російські провоєнні телеграм-канали почали писати про те, що відео у Порозі зробили в "піар-цілях", і насправді українських військових у цьому селі "немає". Тим не менш, у Красноярузькому р-ні БНР оголошено "переміщення" місцевого населення.

“У нас тревожное утро, активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места”, – каже Гладков.

Усе пішло не за планом РФ!

До речі, раптово спливла і заява Китаю. У МЗС, коментуючи ситуацію в Курській області, закликали не вдаватися до ескалації та не розширювати межі зони бойових дій. Та ладно! А чому мовчали, поки українців вбивали? А коли росіяни все лізли і лізли по Україні?

Тим часом за даними z-воєнкорів, між військовими ЗСУ та ВС РФ розпочався бій. Він триває від ранку 12 серпня у районі прикордонного пункту "Колотилівка" Бєлгородської області. Також нагадаємо, що російська влада в ніч проти 10 серпня оголосила на території Брянської, Курської та Бєлгородської областей режим так званої "контртерористичної операції". Це пояснюється нібито загрозою з боку України. Рішення прийняв "Національний антитерористичний комітет" Росії без уточнення періоду часу тривалості. На думку росіян, взагалі вони мали вирішити це питання до вихідних, інакше ця битва набуде позиційного характеру, і вибити ЗСУ вони не зможуть ще довго. Нагадаємо: вихідні вже промайнули, але як бачимо, це питання ЗС РФ так і не вирішили. Хоча ще у перші дні мінубивств рф по методичці доповідали, що “все під контролем, атаки відбиті”, а вже тепер ця битва має дуже дестабілізуючий вплив на керівництво Кремля. Про це в інтерв’ю "Суспільному" сказав журналіст-розслідувач та керівник проєкту Bellingcat Христо Грозєв. За словами медійника, бої у Курській області стали несподіванкою і не лише для найвищого керівництва Росії.

“Виявляється, український Генштаб готував цю операцію, не погоджуючи її – і це було навмисно зроблено – навіть із західними партнерами, щоб не було витоку. Я сам розмовляв із представниками кількох західних країн, які були здивовані масштабом та підготовкою, тривалою підготовкою цієї контратаки на території Росії”, – каже Грозєв.

Усі в світі чекають, що буде далі!

Водночас українська влада та сам Генштаб ЗСУ офіційно не коментують ситуацію у Курській області. Як відзначив Грозєв, хоча перша реакція з боку партнерів була, що це, швидше за все, якась мінімальна психологічна операція, яка має за мету створити напругу серед російського населення, щоб вони зрозуміли ціну війни, то вже після перших двох ночей контратаки у них змінилося ставлення.

“Вони вважають, що є шанс, щоб ці позиції закріпилися, і це стало би серйозним важелем для майбутніх переговорів, навіть якщо лише на цій території закріпиться українська сторона, ЗСУ”, – каже журналіст-розслідувач.

Плани Путіна зірвано!

Христо Грозєв додав, що оточення Путіна чекало, куди рушить наступ російської армії до американських виборів, щоб мати якісь межі, щоб починати переговори з новим американським президентом чи президенткою про якесь замороження конфлікту, але на територіях, які вони вже завоювали. Натомість зараз втрачається сенс в оригінальному плані, як домовлятися про мир після виборів нового президента у США.

“Тому я гадаю, що це має дуже, дуже дестабілізуючий вплив на керівництво Кремля. Найближчими днями, якщо залишиться на цих позиціях чи далі продовжить рухатися українська армія, то бачитимемо все більше й більше хаосу та втрати концентрації взагалі у стратегії Росії. Тож це набагато важливіше, ніж здається збоку”, – каже розслідувач.

“Курська битва”– для чого вона?

Не затихають і західні ЗМІ. Літній контрнаступ на Росію – найризикованіше рішення Зеленського, яке планувалось місяцями, з таким заголовком вийшла публікації на The Times. З головного: там зазначили, що президент протягом декількох місяців в повній таємниці тиснув на військове керівництво, щоб почати наступ. Тим самим у Києві хочуть змінити наратив про те, що Україна програє війну. А із дуже цікавого, там пишуть, що Україна б прорвалася на болота, навіть якби не отримала дозвіл Заходу. “Курську битву” назвали найризикованішим рішенням від початку війни, бо цитуємо “Москва віддасть все, щоб повернути території”. Крім цього, назвали кількість сил, які виділені на цю операцію, кажуть, що вони становлять від 6000 до 10 000 військових. Тим часом в Інституті вивчення війни вказують на те, що наступ українських військ у Курській області дозволив Силам оборони хоча б тимчасово перехопити ініціативу на одній ділянці фронту й продовжити протистояння на всій території воєнних дій.

"Операція ЗСУ в Курській області дозволила українським військам принаймні тимчасово перехопити ініціативу на полі бою на одній ділянці фронту і протистояти російській ініціативі на всій території воєнних дій", – зазначають в Інституті вивчення війни.

Україна перехопила ініціативу?

Експерти зазначають, що через те, що з листопада 2023 року Росія володіла ініціативою на всій території бойових дій – це дозволило їй визначати місце, час, масштаб і вимоги до ведення бойових дій в Україні та змусило Україну витрачати матеріальні та людські ресурси на реактивні оборонні операції. Але українська операція в Курській області змусила Кремль і російське військове командування відреагувати і перекинути сили та засоби в сектор, де українські війська розпочали атаку. У Росії просто не очікували, що Україна може перетягнути перевагу на себе.

"Правитель РФ Володимир Путін і російське військове командування, ймовірно, невірно оцінили, що Україна не має можливості перехопити цю ініціативу, а здатність України досягти оперативної несподіванки й перехопити загальновійськову ініціативу ставить під сумнів оперативно-стратегічні припущення, які лежать в основі нинішніх російських наступальних зусиль в Україні. Українська операція в Курській області і подальші можливі українські транскордонні вторгнення змушують Кремль і російське військове командування прийняти рішення про те, чи розглядати тисячокілометровий міжнародний кордон з північно-східною Україною як діючий фронт, і який Росія повинна захищати, а не як неактивну ділянку фронту, як вони ставилися до нього з осені 2022 року", – зазначають експерти.

Що каже Зеленський?

Та досі відкрито операцію у Курській області українська влада не визнає, утім у словах українського президента можна зрозуміти, про що йдеться. Зокрема, якщо послухати звернення до українців за 9 серпня, в день, коли Росія прицільно вдарила по супермаркету в Костянтинівці на Донеччині.

У полоні вже сотні росіян!

А росіян і дійсно пачками беруть і у полон. Днями у Мережі з'явилося відео з десятками полонених кадировців з підрозділу "Ахмат", яких зловили у Курській області. Їх взяли в полон у глибокому тилу, де вони ховалися.

За їхніми словами, вони намагалися втекти, щоб уникнути попадання в полон, оскільки Рамзан Кадиров колись заявив, що бійці "Ахмата" у полон не здаються.

Полонені кадирівці

Ну а взагалі, про “героїчних” кадировців всі начувані давно, але російські строковики продовжують розсекречувати їхні “подвиги”. От, наприклад, один із полонених строковиків розповів, що за будь-якої загрози ті тікають".

Що кажуть російські строковики

І таких відео – море. Також українські бійці діляться у мережі досягненням. От, наприклад, 10 серпня контррозвідники СБУ з позивними Фокс і Механ, разом із розвідниками 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ з позивними Єврей, Коуч і Жора, знайшли й захопили поблизу міста Суджа на Курщині новий російський танк Т-803ВМ 2023 року у чудовому стані, з повним баком та повним боєкомплектом. Пишуть, що танк перебував у танковій засідці, проте її вчасно виявили.

Ну, а взагалі, ЗСУ у суджанській "Пятьорочці" не сподобалося, кажуть, скоро там буде інший супермаркет – український АТБ.

Тим часом місцеві навіть вже вивчили українську.

А дрони зустрічають вже не лише на Курщині чи Бєлгородщині, а й у Підмосков’ї. Кажуть, це відбулося поблизу аеродрому Чкаловський.

Дрони також залітали на вогник і у Воронеж.

Що там Курська АЕС?

А ще росіяни страшенно бояться за Курську АЕС. Окупанти вважають, що Курську АЕС українські військові захочуть обміняти на Запорізьку. Тож росіяни готуються зупинити роботу Курської АЕС, якщо туди зайдуть ЗСУ. Це один із ймовірних варіантів.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що місто Курчатов, де розташована Курська АЕС, знеструмлено. Місцева влада каже, що причина знеструмлення – падіння уламків українського безпілотника.

А тим часом російські військові вже зводять оборонні лінії. Як пише BBC, у Мережі з'явились фото, на яких видно, що росіяни риють оборонні траншеї біля Курської АЕС. Українські сили вже в межах 50 км від об’єкта. На супутникових знімках, зроблених з різницею у кілька днів, видно кілька нещодавно побудованих траншей неподалік, причому найближча – приблизно за 8 км від станції. Словом, чим далі – тим цікавіше.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРОРИВ ЗСУ ПІД КУРСЬКОМ: "кадировці" повтікали, ЗС РФ здаються, росіяни заговорили українською!

Раніше повідомлялось, що бронетехніка ЗСУ просунулася на 22 км на схід від Суджі.