ЗСУ сформували умови, щоб почати прорив другої лінії оборони ворога на півдні – аналітик

Після прориву бійцями ЗСУ першої лінії оборони російських військ на Запорізькому напрямку зараз уже сформовані усі умови, щоб розпочався прорив другої лінії оборони ворога.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Прорив першої лінії оборони ворога

"Ми спостерігали за тим, як в останні місяці Сили оборони України просувалися в першій лінії оборони (ворога – ред.). Це відбувалося в Запорізькій області, а також на адміністративній межі Запорізької та Донецької областей по лівому та правому берегу річки Мокрі Яли. Першу лінію оборони прорвано фактично. Це сталося після того, як було забито в Запорізькій області клин між Роботине та Вербове. Саме там ми вперше вийшли на другу лінію оборони", – пояснив Коваленко.

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Він звернув увагу на нещодавнє звільнення села Роботине на Запоріжжі та зазначив, що це найважливіший опорний пункт для російських військ саме в цій локації – на межі першої та другої лінії оборони ворога.

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Клин між селами Роботине і Копані: ЗСУ впритул до другої лінії

"Отже, опорник за нами, клин вбито. Зараз успішно вбивається клин між Роботине та Копані. На Копані здійснюється тиск з півночі та зі сходу. Я не виключаю, що скоро ми почуємо про те, що вже почалися безпосередньо якісь інтенсивні цікаві дії в самих Копанях. Така ж сама ситуація – Вербове", – описав ситуацію оглядач.

Він зазначив, що українські війська перебувають упритул до другої лінії оборони окупантів, і мають розширювати свій плацдарм по цій лінії оборони.

"Ми навіть чули зараз від наших офіційних представників, що відбувалися успішні дії в напрямку Новопрокопіївки. А Новопрокопіївка – це вже село, південніше Роботиного. Це перша лінія другої лінії оборони", – звернув увагу Коваленко.

Початок прориву другої лінії оборони

За оцінками експерта, перша лінія оборони російських загарбників була завглибшки близько 5 км, а друга лінія – 10-15 км. Аналітик вважає, що Сили оборони України перебувають на першій лінії основної лінії оборони ворога.

"У Новопрокопіївці вже відбуваються досить цікаві події на північних околицях цього села. Окрім всього іншого, Токмак поступово стає містом в радіусі дії нашої ствольної артилерії. Отже, всі умови сформовані для того, щоб розпочався прорив другої лінії оборони", – розповів Коваленко.

Зауважимо, водночас видання CNN написало 25 серпня, що з’являється дедалі більше ознак того, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на частині південного фронту в Запорізькій області, а тепер розширюють клин у напрямку стратегічного міста Токмак.

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