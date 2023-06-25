ЗСУ "скористалися" бунтом Пригожина: почали наступ на кількох напрямках

Переляк російського командування через бунт Євгена Пригожина, схоже, так деморалізував їхніх підлеглих, що цим успішно скористалися наші захисники. І вчора почали наступ на кількох напрямках одночасно, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Воєнна кореспондентка ТСН Наталя Нагорна, яка щойно повернулася з фронту, розповідає, що рух Збройних сил України вперед є, і є постійно. Щоправда, не такий як багатьом хотілося.

“Бо часто хочеться вже завтра прокинутися, побачити синьо-жовтий прапор над Донецьком, але відвойовувати доводиться по кілька сотень метрів, то зайняли якусь посадку, то стратегічну висоту. От підтвердили, що відбулося просування під Красногорівкою і вдалося зайняти шмат території, який був окупований іще в 2014 році. Для мене це психологічно важливо. Але поруч Мар'їнка, в яку нас навіть не ризикнули завезти. І хоч здається, що там уже немає що руйнувати, а її стирають із лиця землі”, – каже Наталя Нагорна.

Вона додає, що поруч Вугледар, якому не дають спокою ні вдень, ані вночі, з іншого боку Авдіївка, яку надзвичайними зусиллями втримують. І окрім наступу, наші бійці зайняті ще й обороною – ворога менше не стало, техніки в них менше не стало, потужні обстріли вздовж всієї лінії не припинилися.

“А ще після того як якусь позицію штурмонули і взяли, дай, Боже, щоб із мінімальними втратами, то туди відразу починає летіти все, що тільки можна. Зараз звільнення йде невеликими кроками, важкими боями, із втратами, але дуже важливо, що ініціатива на боці наших військових”, – розповідає воєнна кореспондентка ТСН.

Удар по шляхах до Криму – початок боїв за окупований Крим?

Наталя Нагорна нагадала, що наприкінці минулого літа та на початку осені, якраз перед контрнаступом на Херсонщині, ми бачили дуже схожу ситуацію, коли на півдні ворогу відрізали шляхи постачання. Зокрема, завдавали ударів по Антонівському мосту та переправах, аби ворогу стало складно підвозити боєприпаси, доставляти на позиції своїх армійців, постачати паливо, проводити евакуацію.

“Це зіграло вкрай важливу роль у просуванні на півдні. Звісно, якщо є змога, ці шляхи треба знову перебивати. Росіяни вже показали, що перешкоджаючи контрнаступу, не зупиняться навіть перед масштабними екологічними катастрофами. Тому той, хто зараз зробить прогноз, найімовірніше, збреше. Дуже багато чинників, які можуть на це вплинути. Повторюсь, просування вперед – це вкрай складно. Ми дізнаємося про наші штурми переважно тоді, коли вони були успішними”, – додала Наталя Нагорна.

Нагадаємо, ЗСУ під час контрнаступу звільнили території під Красногорівкою на Донеччині, які були під окупацією від 2014 року.

Новини ТСН.Тиждень за 25 червня 2023 року | Новини України

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