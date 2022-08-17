ЗСУ тримають інтригу, а окупантам заціпило визнати поразку: військовий експерт про безпорадність РФ

Тарас Жовтенко пояснив, чому Міноборони і Генштаб ніяк не пояснюють "бавовну" в Криму.

Вибухи в окупованому Криму показали безпорадність воєнно-політичного керівництва РФ.

Про це заявив військовий експерт Тарас Жовтенко у випуску ТСН о 19:30 за 16 серпня 2022 року.

"Досить правильною інформаційною стратегією з українського боку є те, що офіційно і Збройні сили України, і Міністерство оборони, і Генштаб тримають інтригу, тому що ми таким чином додатково сіємо паніку і серед російських окупантів, і їхніх посіпак", - зазначив експерт.

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Жовтенко додав, що таким чином Україна дає можливість російській пропаганді показати своє справжнє обличчя, починаючи від розгубленості і закінчуючи повним хаосом ідей, думок в головах російських пропагандистів.

"Ну, і зрештою, ми показуємо безпорадність російської окупаційної влади на тимчасово окупованих територіях, і в принципі, російського воєнно-політичного керівництва, яке з одного боку розказує, що "все идет по плану и цели будут выполнены", а з іншого боку відбуваються такі незрозумілі і непояснені офіційно речі", - підсумував він.

Нагадаємо, у вівторок, 16 серпня, на військовій авіабазі в селищі Гвардійське Сімферопольського району Криму лунали вибухи.

Зазначимо, що вранці у вівторок, 16 серпня, в окупованому Криму вже лунали вибухи: поблизу селища Азовське Джанкойського району горіла російська військова частина та склад боєприпасів, а в самому Джанкої сталася пожежа на трансформаторній станції.

Згодом у Міноборони РФ ці вибухи назвали диверсією.

Нагадаємо, тисячі громадян Росії рушили в бік мосту через Керченську протоку. Паніка в окупантів піднялася після ранкової атаки по військовій частині.

9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів. Тоді російсько-окупаціна "влада" повідомила про постраждалих і щонайменше одну жертву.

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