ЗСУ у Курській області захопили унікальну російську зброю: цікаві подробиці

Лише в Галицькій бригаді Курська операція збільшила танковий парк на сім одиниць.

Завдяки "Курській операції" відбулось поповнення обмінного фонду, і буди отримані трофеї, які надалі можуть бути використані у бою.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Андрія Цаплієнка.

Танк Т-90М – один з багатьох бойових трофеїв, захоплених в Курській області. Російський "Уралвагонзавод", виробник цього танку, оцінює більш, ніж в чотири мільйони доларів.

"Росіяни переконані, що це не просто найкращий російський танк. Вони чомусь вважають, що це найкращий серійний танк в світі", - Андрій Цаплієнко, кореспондент.

Десантники 80-ї бригади штурмували лісосмугу із добре замаскованим укріпрайоном противника. Бійці чекали на серйозний опір. Тому в операції задіяли кілька бронетранспортерів Stryker та Bushmaster.

"Першим в колоні їхав танк. За ним 4 Stryker. Потім Bushmaster і БТР", - каже Ярослав Хомей, навідник БТР Striker 80-ої ОДШБР

На такий бронекулак росіяни, мабуть, не очікували і вони почали тікати. Військовим повідомили, що в окупантів є танк. Танковий бій, здавалось, був неминучий.

Але військові вирішили не стріляти по ньому, бо у ворожому Т-90, попри споряджений боєкомплект, стріляти було нікому. Екіпаж втік разом з тими, хто сидів у сусідніх бліндажах.

"Там було два бліндажі по двадцять людей. Швидше за все, це були "кадирівці". Бо в них і прапор кадирівський", - каже Ярослав Хомей, навідник БТР Striker 80-ої ОДШБР.

Трофейний танк

Вчорашні вчителі та інженери сьогодні вже готують Т-90 до бойового застосування.

"З приємних сюрпризів - в башні набагато більше місця, аніж в попередніх танках радянської концепції. І, нарешті, як того вимагають правила, тут можна працювати в бронежилетах. Тут багато електроніки, оптики, все нове, свіже. І для того, щоб змусити ефективно працювати цей танк, українським фахівцям доведеться зламати, "хакнути", систему обізнаності командира", - каже Андрій Цаплієнко.

Але перш за все треба розібратися з ключовим елементом танку, який, власне, й робить його небезпечною зброєю.

"Потрібно розібратися з системою управління вогнем. Машина досить сучасна. Електроніки наставили досить багато", - каже Дмитро Сорока, командир танкової роти 80-ої окремої десантно-штурмової бригади.

Танк зсередини

Система управління вогнем "Калина" - це спроба втілити концепцію "розумного танку", який бачить противника першим. Зібрана вона із західних комплектуючих, які, попри санкції, продовжують надходити до виробників засобів вбивства українців.

"Т-90М дуже грізна, серйозна зброя, яка завдяки електронній начинці, грубо кажучи, може виявити танк противника або його протитанковий засіб ще у той момент, коли вони на нього наводяться. Тобто, відреагувати на загрозу першим. Але тоді виникає запитання. Чому російський екіпаж втік звідси, не чинивши жодного спротиву і не зробивши жодного пострілу?", - зауважує Андрій Цаплієнко.

У командира танкової роти є власна версія, чому.

"Це той самий БК, який полетить противнику у відповідь назад", - каже Дмитро Сорока, командир танкової роти 80-ої окремої десантно-штурмової бригади.

Яких би мільйонів не коштувала електроніка, все залежить від рук того, хто укладає боєкомплект.

Трофейний танк

"Є особливість укладки саме таких снарядів. Якщо ти трохи не під тим кутом вставив конкретно цей снаряд, то постріл зробити не можеш", - каже Дмитро Сорока, командир танкової роти 80-ої окремої десантно-штурмової бригади.

Снаряд був укладений неправильно. Танк не зміг стріляти. І через це екіпаж противника змушений був накивати п’ятами. Але інші російські танки, які захопила на Курщині 80-а бригада, не здавались без бою.

Екіпаж новітнього Т-80БВМ довелось вибивати за допомоги суміжного підрозділу. Те, що його захопили в якості трофею, було спільною роботою галицьких десантників і військової контррозвідки СБУ. Тут всередині значно менше електроніки, але танкісти 80-ї галицької бригади вважають, що він кращий, бо знають, як з ним працювати. Головне, що тут стоїть газотурбинний двигун, який дозволяє розвивати високу швидкість, високу потужність, саме тому десантники називають цей танк "танком прориву".

Новітні 80-ї дістались нашим десантникам не тільки з "мангалами", а й зі спеціальним покриттям, яке робить їх невидимими для тепловізорів.

"Вісімдесяток трофейних ми маємо чотири штуки. Дві з них вже повноцінно працюють проти противника нашого", - каже Дмитро Сорока, командир танкової роти 80-ої окремої десантно-штурмової бригади.

Лише в Галицькій бригаді Курська операція збільшила танковий парк на сім одиниць. І на відміну від західних трофеїв, які Росія може лише возити, як цирк шапіто, по своїх містах і селах, російська трофейна техніка реально підсилює український бойовий потенціал.

Трофеї з Курщини тепер працюватимуть проти самих росіян! Репортаж Андрія Цаплієнка

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