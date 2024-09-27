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ЗСУ у Курській області захопили унікальну російську зброю: цікаві подробиці

ЗСУ у Курській області захопили унікальну російську зброю: цікаві подробиці

Військові показали трофейний танк

Лише в Галицькій бригаді Курська операція збільшила танковий парк на сім одиниць.

Завдяки "Курській операції" відбулось поповнення обмінного фонду, і буди отримані трофеї, які надалі можуть бути використані у бою. 

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Андрія Цаплієнка. 

Танк Т-90М – один з багатьох бойових трофеїв, захоплених в Курській області. Російський "Уралвагонзавод", виробник цього танку, оцінює більш, ніж в чотири мільйони доларів.

"Росіяни переконані, що це не просто найкращий російський танк. Вони чомусь вважають, що це найкращий серійний танк в світі", - Андрій Цаплієнко, кореспондент. 

Десантники 80-ї бригади штурмували лісосмугу із добре замаскованим укріпрайоном противника. Бійці чекали на серйозний опір. Тому в операції задіяли кілька бронетранспортерів Stryker та Bushmaster. 

"Першим в колоні їхав танк. За ним 4 Stryker. Потім Bushmaster і БТР", - каже Ярослав Хомей, навідник БТР Striker 80-ої ОДШБР

На такий бронекулак росіяни, мабуть, не очікували і вони почали тікати. Військовим повідомили, що в окупантів є танк. Танковий бій, здавалось, був неминучий.

Але військові вирішили не стріляти по ньому, бо у ворожому Т-90, попри споряджений боєкомплект, стріляти було нікому. Екіпаж втік разом з тими, хто сидів у сусідніх бліндажах.

"Там було два бліндажі по двадцять людей. Швидше за все, це були "кадирівці". Бо в них і прапор кадирівський", - каже Ярослав Хомей, навідник БТР Striker 80-ої ОДШБР. 

Трофейний танк / ©
Трофейний танк

Вчорашні вчителі та інженери сьогодні вже готують Т-90 до бойового застосування.

"З приємних сюрпризів - в башні набагато більше місця, аніж в попередніх танках радянської концепції. І, нарешті, як того вимагають правила, тут можна працювати в бронежилетах. Тут багато електроніки, оптики, все нове, свіже. І для того, щоб змусити ефективно працювати цей танк, українським фахівцям доведеться зламати, "хакнути", систему обізнаності командира", - каже Андрій Цаплієнко. 

Але перш за все треба розібратися з ключовим елементом танку, який, власне, й робить його небезпечною зброєю.

"Потрібно розібратися з системою управління вогнем. Машина досить сучасна. Електроніки наставили досить багато", - каже Дмитро Сорока, командир танкової роти 80-ої окремої десантно-штурмової бригади.

Танк зсередини / ©
Танк зсередини

Система управління вогнем "Калина" - це спроба втілити концепцію "розумного танку", який бачить противника першим. Зібрана вона із західних комплектуючих, які, попри санкції, продовжують надходити до виробників засобів вбивства українців.

"Т-90М дуже грізна, серйозна зброя, яка завдяки електронній начинці, грубо кажучи, може виявити танк противника або його протитанковий засіб ще у той момент, коли вони на нього наводяться. Тобто, відреагувати на загрозу першим. Але тоді виникає запитання. Чому російський екіпаж втік звідси, не чинивши жодного спротиву і не зробивши жодного пострілу?", - зауважує Андрій Цаплієнко. 

У командира танкової роти є власна версія, чому. 

"Це той самий БК, який полетить противнику у відповідь назад", - каже Дмитро Сорока, командир танкової роти 80-ої окремої десантно-штурмової бригади. 

Яких би мільйонів не коштувала електроніка, все залежить від рук того, хто укладає боєкомплект.

Трофейний танк / ©
Трофейний танк

"Є особливість укладки саме таких снарядів. Якщо ти трохи не під тим кутом вставив конкретно цей снаряд, то постріл зробити не можеш", - каже Дмитро Сорока, командир танкової роти 80-ої окремої десантно-штурмової бригади. 

Снаряд був укладений неправильно. Танк не зміг стріляти. І через це екіпаж противника змушений був накивати п’ятами. Але інші російські танки, які захопила на Курщині 80-а бригада, не здавались без бою.

Екіпаж новітнього Т-80БВМ довелось вибивати за допомоги суміжного підрозділу. Те, що його захопили в якості трофею, було спільною роботою галицьких десантників і військової контррозвідки СБУ. Тут всередині значно менше електроніки, але танкісти 80-ї галицької бригади вважають, що він кращий, бо знають, як з ним працювати. Головне, що тут стоїть газотурбинний двигун, який дозволяє розвивати високу швидкість, високу потужність, саме тому десантники називають цей танк "танком прориву".

 Новітні 80-ї дістались нашим десантникам не тільки з "мангалами", а й зі спеціальним покриттям, яке робить їх невидимими для тепловізорів. 

"Вісімдесяток трофейних ми маємо чотири штуки. Дві з них вже повноцінно працюють проти противника нашого", - каже Дмитро Сорока, командир танкової роти 80-ої окремої десантно-штурмової бригади. 

Лише в Галицькій бригаді Курська операція збільшила танковий парк на сім одиниць. І на відміну від західних трофеїв, які Росія може лише возити, як цирк шапіто, по своїх містах і селах, російська трофейна техніка реально підсилює український бойовий потенціал. 

Трофеї з Курщини тепер працюватимуть проти самих росіян! Репортаж Андрія Цаплієнка  

Трофеї з Курщини тепер працюватимуть проти самих росіян! Репортаж Андрія Цаплієнка  

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 27 вересня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

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