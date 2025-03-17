ЗСУ показали унікальний наземний дрон, який на фронті може замінити трьох військових: фото, відео

Українські військові випробовують унікальний дрон, щоб зберегти життя людей. Що відомо?

На оснащенні 65 бригади "Великий луг" з'явився ще один наземний дрон. На противагу логістичним та евакуаційним машинам, це дрон-убивця "Гном-2". Оснащений кулеметом та двома гранатометами він нищитиме окупантів. Військові вже протестували машину на полігоні.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

"Останні налаштування – воїни міцно кріплять кулемет та гранатомети і "Гном-2" готовий до перших вогневих тестувань. Система управління цим роботом не відрізняється від повітряних FPV. На дрон встановлено камери аби військовий бачив, куди їде та свою мішень. Все відображається на екрані пульта, звідси ж подаються команди", - каже кореспондентка ТСН.

Військові споряджають наземний дрон

Юрій - родом з Вільнянська на Запоріжжі, добровільно долучився до Збройних сил п'ять місяців тому. У цивільному житті автоелектрик, ці навички знадобились і у війську, адже саме він удосконалював дрон.

"Робив систему, щоб він більш компактний був, щоб вліз будь-куди, щоб можна було переміститись з точки А в точку Б, робили ще систему спуску щоб краще вона працювала", - каже Юрій.

Дрони різної модифікації наразі незамінні на фронті, вони полегшують важку щоденну роботу військових, адже він може замінити трьох людей на фронті.

"Війна змінюється дуже стрімко і дрони сьогодні в пріоритеті, дрони – це життя, дрони – це наші великі помічники", - каже військовий "Одеса".

Через активність ворожих "очей" в повітрі, небезпечних оптоволоконних FPV-дронів нашим воїнам все складніше вберегтися. Тому потрібні безпілотники і якомога більше, аби військові могли працювати та знищувати ворога з укриттів.

"Насправді зараз в української армії великий запит на роботизовані системи, які будуть трошечки замінювати людей, тому що на Запоріжжі ви, мабуть, знаєте ситуація найважча із тим щоб дійти до позицій і вийти", - каже начальник відділення комунікацій 66 ОМБР "Великий Луг" Сергій Скібчик.

Російські загарбники не полишають спроб хоча б на сантиметр просунутись на Запорізькому напрямку, кажуть захисники. Щоб зупиняти ворога нашим воякам потрібна допомога - окрім техніки ще й люди, які будуть нею керувати.

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