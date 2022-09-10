ЗСУ влаштували для окупантів справжнє "пекло": все, що відомо про контрнаступ на Харківщині (фото, відео)

Українські військові впевнено просуваються вперед на Харківському напрямку, звільняючи окуповані території та відтісняючи загарбників до кордону з РФ. Російська армія нажахана контрнаступом українських сіл. Деякі окупанти здаються у полон, інші втікають, а хтось "задвохсотився".

За офіційною інформацією, лише за декілька діб ЗСУ вдалося звільнити понад 30 населених пунктів Харківської області. Назви більшості із них у Генеральному штабі Збройних сил України не розкривають, допоки триває спецоперація зі звільнення української землі від російської навали.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію на Харківському напрямку станом на 10 вересня.

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Два важливі для окупантів міста - Балаклія та Куп'янськ

8 вересня стало відомо, що українські бійці звільнили від російських окупантів місто Балаклію Харківської області. Відповідне звернення воїнів до президента опублікував у соцмережах Володимир Зеленський, чим підтвердив інформацію про битву за Балаклію, про що в соцмережах та ЗМІ писали останні кілька днів. Командування ЗС РФ активно перекидало резерви на цей напрямок, але це їм не допомогло. Командування Сухопутних військ Збройних сил підняло український прапор у звільненому від окупантів місті Балаклія Харківської області.

Пізніше, 10 вересня, у Службі безпеки України підтвердили звільнення від окупантів Куп'янська Харківської області. Пресслужба відомства розмісила фото із спецпризначенцями ЦСО "А" у місті. В СБУ наголосили, що Збройні сили України звільнять українську землю до останнього сантиметра.

На черзі - Ізюм

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада опублікувала відео з військовими, які уже зайшли у місто. На поширених кадрах видно, що українські захисники уже на в'їзді у місто. На блокпості вони встановили український прапор. Автор відео говорить, що разом із українськими десантниками перебувають військові із Сил спеціальних операцій (ССО). Про те, що російських вояків в Ізюмі вже немає, пишуть кремлівські пропагандисти. Цікаво, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак також натякає, що ЗСУ уже в Ізюмі. Єрмак опублікував на офіційній сторінці у телеграм ребус, з якого можна зрозуміти, що ЗСУ у місті. Однак офіційної інформації від Геншьабу немає.

ЗСУ зайшли у Савинці, Вовчанськ, Мартове та Артемівку

За неофійними даними, у Савинцях, Вовчанську, Артемівці та Мартовому російські окупанти відійшли, злякавшись контрнаступу ЗСУ. Так, у мережі опублікували фото військового з українським прапором біля селищної ради Савинців. Щодо Вовчанська, окупаційна "влада" заявила про відступ із населеного пункту, а населення обіцяють евакуювати на Далекий Схід.

"Для збереження життя населення, ЗС РФ ухвалили рішення залишити наше місто. Адміністрацію міста перенесуть до Бєлгорода. Філії адміністрації перебуватимуть у м. Курськ, Якутськ, Владивосток і Санкт-Петербург, до стабілізації ситуації в місті", – написав депутат "Єдиної Росії" Євген Євтушенко.

Також у телеграм-каналах з'явилася інформація, що Мартове, що під Вовчанськом, та Артемівка під контролем України. У соціальних мережах публікеують фото з українським прапором.

ЗСУ можуть створити "котел" навколо Ізюма

У звіті американського Інституту вивчення війни вказано, що українська армія може знищити російські позиції навколо Ізюма, якщо вони розірвуть наземні лінії зв’язку окупантів на північ і південь від міста.

"Українські війська 9 вересня продовжили наступ на Куп'янськ та в бік Ізюма, та вживають заходів щодо ізоляції російського угруповання сил. Якщо українцям вдасться розірвати наземні лінії зв’язку військ РФ, то вони матимуть можливість створити котел навколо Ізюма та зруйнувати значну частину російських позицій на північному сході України", – зазначили в ISW.

Як виправдовують втечу своїх військ у Росії

У Міністерстві оборони РФ втечу своїх військ з Харківської області пояснили так званою операцією "згортання". Як заяляють там, начебто військове керівництво РФ вирішило "перегрупувати" свої підрозділи у районах Балаклії та Ізюму "для нарощування зусиль на Донецькому напрямку".

"Протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ на територію "ДНР". Проведено низку відволікаючих та демонстраційних заходів з позначенням реальних дій військ", –заявив представник Міноборони РФ Ігор Конашенков у суботу, 10 вересня.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 199-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Успішний контрнаступ - ЗСУ звільнили понад 20 сіл на Харківщині

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