ЗСУ влаштували окупантам на Запорізькому напрямку нову "Чорнобаївку": як відбуваються бої

Збройні сили України (ЗСУ) продовжують бої з російськими загарбниками та мають значні успіхи у просуванні на певних ділянках фронту. Проте й ворог напоготові. Так, на Мелітопольському напрямку росіяни підтягнули резерви, але українські захисники не дають ворогові відпочити та показують нову версію "Чорнобаївки".

Про це розповів кореспондент ТСН Олександр Моторний.

Морські піхотинці РФ, які тривалий час були в оперативному резерві, нині займають рубежі на ділянці від Великої Криниці до Лугового обабіч автошляху, що йде на Василівку й далі до Мелітополя. Водночас на всьому відтинку Запорізької ділянки фронту українські воїни продовжують методичний тиск на ворога. В районі тимчасово окупованої Жереб’янки артилеристи та протитанкові розрахунки вже влаштували мало не нову "Чорнобаївку" на Запорізький манер.

"Вони їдуть на одне й те ж саме місце, знаєте – як міні-Чорнобаївка! От вони три дні – ми били там техніку, наша рота підбила три техніки. Підбила артилерія, дронщики FPV також працювали. Тобто там – цвинтар! І вони все-таки пруть", - йдеться у сюжеті.

ЗСУ влаштували окупантам на Запорізькому напрямку нову "Чорнобаївку" / Фото: скриншот

З боку поки ще загарбаних Жереб’янок, у напрямку вже звільнених П’ятихаток на Запоріжжі, по кілька разів на добу викочується ворожа техніка.

Українці вітають ворога із протитанкового комплекса "Стугна" з дуже точною ракетою.

"От у нас навіть розрахунок, він з осколочно-фугасної танк підбив на дистанції 5400! Ми самі спочатку не повірили, бо заявлена - п’ятірка!" - розповів військовослужбовець-протитанкіст 12-ї ОГШБр ЗСУ з позивним "Родич".

Українські воїни порівнюють свою роботу з полюванням.

"Більшість, як полювання! Заходимо, ставимо установку і чекаємо…Норматив – дві хвилини, але чим швидше – тим краще! Все залежить від обстановки, чи ведеться по нас вогонь, чи ні, - розповідає військовий із позивним "Бізон".

ЗСУ влаштували окупантам на Запорізькому напрямку нову "Чорнобаївку" / Фото: скриншот

Як розповіли військові, останнім часом у напрямку Василівки, де у росіян потужний логістичний хаб і звідки відкривається прямий шлях на Мелітополь, сидіти довго в одній, навіть гарно замаскованій засідці – дуже небезпечно.

"Зазвичай ми більше двох пострілів намагаємося не робити з позиції. Адже після першого пострілу, як правило, нас не можуть відслідкувати, а вже вони січуть сектор", - пояснює військовий "Артем".

Натомість коли окупанти сунуть колонами, за словами гірських штурмовиків, головне – встигати перезаряджати ракети.

Під час сюжету на власні очі бачимо, як ЗСУ знищили колону росіян – два танки й БМП.

ЗСУ влаштували окупантам на Запорізькому напрямку нову "Чорнобаївку" / Фото: скриншот

Такі виїзди російських танків і бойових бронемашин з боку Жереб’янок нині трапляються по кілька разів на добу, кажуть протитанкісти 128-ї гірсько-штурмової. Окупанти прагнуть за будь-яку ціну відбити втрачені П’ятихатки на Запоріжжі.

"Заїхали танки, почали розбирати село. Наші зайшли до П’ятихаток, вони намагалися їх звідти вибити. Але в них не вийшло. Намагаються відбити, але ми їм цього не даємо", - каже "Бізон".

Завдяки точним ударам українських далекобійників по ворожих тилах у ворога на Запорізькому напрямку є проблеми із боєкомплектом. За словами військових, на штурми окупанти йдуть часто, але відчувається, що атакують сильно обмеженим ресурсом.

"Дуже відчувається, що ворог, по-перше, – боїться нас. Уже добре відчувається, що перевага все-таки на нашому боці", - каже "Артем".

І це відчуття ще більше посилюється, коли посеред сонячного дня ворожа техніка починає горіти й палати.

На рахунку 128-ї гірсько-штурмової бригади, окрім танків, чимало знищених ворожих бронемашин, колісної техніки й піхоти.

Натомість військовий із позивним "Родич" зізнається – до перемоги мріє встигнути закрити ще один гештальт.

"Це наша мрія! Лупанути вертоліт! Це можна закрити весь гештальт!" - каже воїн.

Деокупація територій України

26 червня українські військові взяли під контроль Рівнопіль на Донеччині. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

18 червня силами 128-ї гірсько-штурмової бригади 2 ОСБ було вибито окупантів з населеного пункту П'ятихатки. Загалом, під час наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках було звільнено вісім населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, Пятихатки.

Від початку наступу українська армія звільнила на півдні 130 кв. км територій, а за тиждень - 17 кв. км.

Партизанський рух "Атеш" повідомив, що 26 червня ЗСУ зайшли на лівий берег Дніпра на Херсонщині.

За даними Міноборони, під час контрнаступу України втрати особового складу російської армії за минулий тиждень увосьмеро більші, ніж у ЗСУ.

Нова "Чорнобаївка": вибухові новини з Запорізького напрямку

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