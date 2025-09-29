ЗСУ влаштували росіянам "котел" під Покровськом: військові розповіли, чому "ще зарано радіти"

Покровськ / © Getty Images

Реклама

Кореспондент «ТСН.Тижня» Андрій Цаплієнко побував у тому місці, де українські воїни перетворили путінський наступ на очевидну поразку. Йдеться про котел, який влаштували ЗСУ росіянам під Покровськом.

Одразу три групи окупантів на північ від Покровська загнані в котли. І Сили оборони продовжують стискати кільце. Щоб вийти з майже повністю оточених розбитих сіл біля Добропілля і зберегти життя своїм солдатам, в росіян залишився вузький коридор через село Новоекономічне.

«Це Новоекономічне, Новоторецьке, ближче до Мирнограда, також в нас і в Покровську в самому. Противник усіма зусиллями намагається зайти в Покровськ. Наші групи працюють по виявленню і перерізанню логістичного шляху. Противник забігає до Покровська, ми перерізаємо логістичний шлях, і ті, хто забіг до Покровська, ми їх знищуємо», — каже Олег Адамов, заступник командира 425 ОШП «Скеля».

Реклама

Але святкувати перемогу зарано. Російське командування вперто вірить що величезна чисельна перевага таки продавить українську оборону. На жаль, деякі українські командири приховували втрати позицій або невчасно про них доповідали. Тому і під Добропілля, і до самого Покровська, продовжують просочуватися російські солдати. Для порятунку ситуації в район Покровська Сили оборони перекинули найкращі штурмові підрозділи.

425 полк «Скеля» — один тих підрозділів, які зуміли загнати росіян в пастку.

ТСН також побувала на позиціях гаубиць, що прикривають штурмовиків полку.

Самохідка «Паладін» як раз і закриває останній логістичний коридор росіян. Але так само діє і ворог. Тому повітря тут аж дзвенить від дронів. Російські дрони дуже полюють за цією гарматою.

Реклама

Висока активність дронів в повітрі означає, що почався рух на ворожих позиціях, прикриваючись безпілотниками, росіяни пробують просунутись вперед.

«Бійці полку „Скеля“ шукають часові інтервали для того, щоб скористатися моментом, коли небо чисте від російських дронів, і тоді починається бойова робота. Тут, біля Покровська, все дуже активно: і на небі, і на землі», — каже Андрій Цаплієнко.



Дробовик єдиний можливий захист від дронів на оптоволокні, але і він не дає стовідсоткової гарантії. Дрони ворога полюють за артою і пілотами «Скелі». Вони — пріоритетні цілі. Лінія фронту настільки умовна, що ворог може опинитися в них в тилу. Відомий і унікальний випадок, коли двох росіян захопили не штурмовики, не піхотинці, а оператори «Скелі».

«Пілоти — не означає, що ми сидимо в хоромах на диванчиках. Зараз ми пілоти, через півгодини ми штурмовики. Ми до цього готові», — каже «Савелій», оператор БПЛА 425-го ОШП «Скеля».

Російська штурмова «двійка» шукала прогріхи в українській обороні. Один — з Новосибірська, другий — тувинець. Вийшли на точку, з якої запускались українські дрони.

Реклама

«На стежці бліндаж. Ми зупинились. Я побачив молодого хлопця. Він жодним чином не видав себе зовнішнім виглядом. Що він український військовослужбовець. Ані одностроєм, ані виглядом», — каже Олександр Чудин, військовополонений.

Оператор моментально зрозумів — окупанти думають, що тут свої. І от що він сказав, одразу перейшовши на російську.

«Що там, братан? А ми де? А куди ви йшли? Потрібна позиція „Леон“. Кажу, братан, там точно її нема. Ви її пройшли. А як дізнатися? Та пішли на зв’язок вийдемо, зараз дізнаємося», — каже «Савелій», оператор БПЛА 425 ОШП «Скеля».

Вже в бліндажі ці двоє зрозуміли, що потрапили до українців. І згадали всі лякачки, якими добре прокачала їх роспропаганда.

Реклама

Ці двоє лише частина тієї величезної групи полонених, яких бійці 425 полку захопили за місяць на Добробільському і Покровському напрямках. Мотивації майже нуль — підняти грошенят і не сісти за ґрати. На певному етапі вони починають розуміти: полон з триразовим харчуванням — дуже непогана альтернатива тому, що чекає на них в Покровську.

Журналісти побували і в секретному підземному бункері, який бійці «Скелі» побудували зовсім поруч з Покровськом. Практично під носом в противника. Він дуже добре замаскований. Зверху літають російські дрони і падають КАБи, а тут, під землею, їдальня з кухарем, душ і пральня, телебачення та інтернет.

Добре закріпившись в обороні, піхота «Скелі» вже готується до контрнаступу. І навіть до просування. Для того, щоб швидко долати російську «кіл-зону», піхотинці сіли на мотоцикли. Сучасна «кавалерія» вже планує стрімкі прориви, раптові штурми та постійні зміни напрямків удару. Бо тільки так, постійно міняючи тактику, можна втримати Покровськ та й інші міста Донеччини.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЗСУ стискають росіян у КІЛЬЦЕ ПІД ПОКРОВСЬКОМ - Трамп "ПЕРЕВЗУВСЯ" після ПОБАЧЕНОГО?!