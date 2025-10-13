ТСН у соціальних мережах

ЗСУ вперше показали унікальну зброю, яку використовують на фронті: фото, відео

Військові показали унікальний дрон у бойових умовах.

Фото автора: Юлія Кирієнко Юлія Кирієнко
ЗСУ вперше показали унікальну зброю, яку використовують на фронті: фото, відео

Український дрон / © ТСН

Сили оборони вперше показали дрон Midl strike, який уражає обʼєкти й техніку і в Криму, і за лінією фронту. Це «Булава» — українська відповідь російському «Ланцету», який знищив на початку повномасштабної чимало української техніки. Тепер черга за нами, кажуть армійці. Чимало дронів уже доставили на передову.

Про це йдеться у матеріалі спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Дрон Midl strike — новинка українського виробництва. Називається БпЛА «Лелека». Такий уже давно працює в українському війську. Але саме цей безпілотний розвідник є модифікованою версією, яка тепер залітає аж на сотню кілометрів від лінії розмежування.

Відколи росіяни перекинули на Покровський напрямок значне підсилення, тут бої і в небі, і на землі, кажуть військові. Окупанти за будь-яку ціну намагаються захопити Покровськ. Тож поки вони стягують техніку, завдання Дмитра і його команди = знайти її якомога швидше.

Поки «Лелека» здіймається над хмарами, щоб зафіксувати ворожу броню, військові дістають з ящика щось схоже на конструктор. Це баражувальний боєприпас середньої дальності. Саме те, що треба, щоб не тільки знайти ворожу техніку, а й спалити її.

«Це, напевно, найкрутіше, що я бачила на фронті. Це баражувальний боєприпас, який летить далеко за лінію розмежування у тили росіян. Він схожий на „Ланцет“, але це противага українського виробництва», — каже кореспондентка ТСН.

Це «Булава», і Сили оборони вперше показують її журналістам. Ще торік її презентували лише на закритих виставках оборонпрому. І вже кілька місяців, як вона нарешті доїхала до фронту. Чимале замовлення для нашого війська проплатили українським виробникам партнери північно-європейської держави. Що такий дрон-камікадзе, який здатен пропалювати броню росіян, зʼявиться у війську, 2023-го армійці могли лише мріяти.

Завдання цього дрона зараз — послабити противника під Покровськом. Такий комплекс уже працює у низці підрозділів Сил безпілотних систем.

Ще два роки тому Росія мала перевагу в такого типу дронах. Їхні «Ланцети» спалили українській армії не одну гармату чи танк. І порятунку від них геть не було, бо все, що могли протиставити окупантам Сили оборони — це FPV, які нищили російську техніку вже на підходах до наших позицій. Тепер завдяки «Булаві» і подібним комплексам лінійки мідлстрайк уже росіяни змушені маскувати свої гармати далеко за лінією розмежування.

«Булава» здіймається у хмари. Камікадзе вартістю у 30 тисяч доларів безповоротно полетів за небокрай. Та поки пілоти споряджали дрон, ворожі розвідники зрозуміли, що їх шукають, і броня поїхала геть. Пілоти екстрено шукають іншу ціль, бо випустити такий дороговартісний камікадзе просто в землю дозволити собі не можуть.

Дрон-розвідник чітко передає картинку пілотам. І в лісосмузі вони помітили військове авто, сподіваються, з боєкомплектом. Ціль уражена. Це була вантажівка з провізією. Теж непогано, кажуть пілоти. У російської піхоти давно проблеми з харчами й водою в окопі, бо в цю фазу війни перевагу отримує той, хто може забезпечити свою піхоту безперебійно. Але завдання дронів у Силах оборони — не дати противникові цього зробити. А тоді їхня піхота здаватиметься в полон сама або так і залишиться в полях Донеччини.

