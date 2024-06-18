ЗСУ вперше захопили "танк-черепаху" окупантів: військовий розповів подробиці операції

Днями на східному напрямку фронту військові ЗСУ вперше захопили так званий "танк-черепаху", а також взяли в полон екіпаж. Сталося це на Краматорському напрямку в районі Кліщіївки, Донецької області.

Кореспонденту ТСН Олександру Загородньому вдалося зв’язатись із бійцем 22-ї окремої механізованої бригади, який розповів подробиці захоплення ворожого танку.

"По тривозі нас підняв командир, що наші позиції намагаються кошмарити танчики. Ми зібралися за наказом, в нас була задача спочатку знищити, але вийшло так, що ми його взяли. Поки ми до нього дійшли, мехвод вже втік, залишилася тільки піхота – десант. Вони сховалися в танк і вирішили пересидіти. Ми підійшли з одного боку, з другого, він замінований. Потім пішли зі сторони мехвода, і один з них виліз випадково, вирішив подихати. Ми взяли одного, а потім і другого. Спочатку полякалися, потім просили, щоб їх не чіпали, здавалися. В них були "калашникови", - розповів військовий.

Як зазначив боєць ЗСУ, перший піхотнець-окупант, якого вони взяли, не чинив опору. Другий не хотів вилазити з танка. Тож з ним довелося трошки побесідувати трошки і він теж здався.

"Він закрився в танку, в нього були гранати. Благо, що він був трошки контужений. Ми йому пояснили, що до чого – вилазь, ми тебе чіпати не будемо, здавайся, і все буде добре. Важко було їхати – вперше сісти за кермо в таку техніку. Позивний "Джек" виручив, Слава богу, він інженер. Він сів за кермо, а я вже тримав на мушці двох тих кадрів. Отак ми їх пригнали. Ще приєдналися до нас двоє побратимів. Мусили причепити прапор, щоб наші нас не "обробили". А танк сховали. Буде нагорода – будемо раді й щасливі. А ні – то служили на благо нашої неньки-України", - розповів подробиці український віськовий.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЕКСКЛЮЗИВНІ подробиці! Боєць розповів, як ЗАХОПИЛИ ТАНК-ЧЕРЕПАХУ!

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