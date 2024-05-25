ЗСУ "з'їли і не скривилися": як українці у Мережі святкують 500 000 знищених окупантів (фото)

За підрахунками українського військового, втрати російської армії склали, як одна Рязань або два Таганроги.

За понад 2 роки повномасштабної війни ЗСУ знищили пів мільйона окупантів. Станом на 25 травня втрати російської армії, за даними Генштабу, становлять 500 080 осіб.

Як у Мережі українці святкують "ювілей" "хороших росіян" - зібрав ТСН.ua.

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Спецпідрозділ ГУР МО України "Артан" на сторінці у фейсбуці написали, що українські захисники "з'їли і не скривилися".

"…Вони (російські загарбники - ред.), як очманілі, лізуть на наші позиції, падають в окопи, ми їх знищуємо. Вони знову лізуть, ми їх знову знищуємо - тих, кому вдалося дістатися ближче… І так безперестанку…. Ворог кратно перевищує нас числом. Ворог не рахує людські життя. Ворог перемелює своїх та найманців у "мʼясних штурмах". Та їхні плани розбиваються об незламних українських воїнів. І 500 тисяч знешкоджених загарбників - цьому підтвердження. Дякуємо кожному, завдяки кому цей подвиг став можливим! Полювання триває. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Журналіст, а зараз військових Дмитро Когана підрахував, що втрати російської армії склали, як одна Рязань або два Таганроги.

"Маємо 500 тисяч денацифікованої русні. Якщо казати мовою аналогій, то це Рязань, або два Таганрога. У переводі на м’ясо це близько 40 тисяч тонн. Це на 8 тисяч тонн більше, ніж важить останкінська телевежа без фундаменту. Або чотири Ейфелевих вежі", - написав він у соціальній мережі X.

На "ювілей" росіян також відреагували прикордонники. У ДПСУ саркастично зауважили:"Пекло від сьогодні налічує понад 500 тисяч росіян, які обрали шлях "асвабаждєнія", - прикріпивши фото із сатаною, який говорить, що у нього "не вистачить казанів" для загарбників.

Як у Мережі відреагували на втрати РФ у пів мільйона / Фото: Державна прикордонна служба України

Як у Мережі відреагували на втрати РФ у пів мільйона. Фото із відкритих джерел

Як у Мережі відреагували на втрати РФ у пів мільйона. Фото із відкритих джерел

Як у Мережі відреагували на втрати РФ у пів мільйона. Фото із відкритих джерел

Як у Мережі відреагували на втрати РФ у пів мільйона. Фото із відкритих джерел

Як у Мережі відреагували на втрати РФ у пів мільйона. ФОТО: Спецпідрозділ ГУР МО України "Артан"/Фейсбук

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що станом на ранок 25 травня 2024 року ЗСУ знищили 500 080 російських загарбників.

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