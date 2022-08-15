ЗСУ заманили у пастку 10-12 тисяч окупантів на правому березі Херсонської області - військовий експерт

Російське угруповання військ завдяки діям ЗСУ опинилося у пастці на правому березі Херсонської області.

Про це 15 серпня в ефірі телемарафону у слоті ТСН повідомив військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Російське угруповання військ на правобережжі Херсонської області опинилося у пастці. Це виникло внаслідок дій ЗСУ. Росіян заманили у цю пастку, відрізавши від переправ. Росіяни говорили, що вони за оцінками, які можна побачити, перекинули 10-12 тисяч військовослужбовців ще додатково на правобережжя Херсонщини і укріплювали там позиції. Зараз вони ще більше виявляються відрізанами. Тому що, як тільки намагаються відновити будь-який міст чи переправу, як то Антонівський, одразу по ньому завдаються удари. Тобто постійний вогневий контроль аби логістичне забезпечення окупантів було перерване", - заявив експерт.

Мусієнко також пояснив, яка наразі загалом склалася ситуація на півдні України.

"Загалом на півдні ситуація розвивається наступним чином - українські сили зайняли правильну позицію. Це руйнування логістики, виснаження як наслідок російського контингенту, це знекровлення російської артилерії та інших видів військ у плані боєприпасів і снарядів. Як наслідок створення психологічного тиск аби окупанти або відступали і втікали, або здавалися", - наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 173-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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