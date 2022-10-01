ЗСУ зайшли до Лимана, а російські воєнкори ниють про втрату населеного пункта: все, що відомо про звільнення міста

У суботу, 1 жовтня, українська армія зайшла до Лимана Донецької області, який є ключем для звільнення інших населених пунтків Луганської та Донецької областей. Тим часом російські окупанти, які ще можуть втекти, драпають із українського міста.

Українські військові оточили російське угруповання в районі Лимана та контролюють усі шляхи виходу з міста. Окупанти просили у командування вийти із міста, та їм було відмовлено. Розумніші окупанти все ж намагаються вижити і втікають з міста.

ТСН.ua зібрав усі подробиці, що зараз відбувається на Лиманському напрямку.

У ЗСУ підтвердили звільнення п’яти населених пунктів поблизу Лимана

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що поблизу Лимана звільнено п'ять населених пунктів, там тривають стабілізаційні заходи. Йдеться про такі населені пункти, як Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки. За його словами, наразі в українському оточенні перебуває "десь близько 5-5,5 тисяч" окупантів. Багато з них ЗСУ вже ліквідували, тому точна цифра наразі невідома.

"Там справді наші дані показували, що російське угрупування (в районі Лиману - ред.) налічувало кількість в районі 5-5,5 тисяч. Проте, активні бойові дії "відмінусовували" їх бойовий склад, а також деякі групи, які намагалися прорватися. Тобто встановлення точної кількості росіян поки потребує аналізу, щоб назвати точну цифру", - сказав Череватий.

Українська армія зайшла до Лимана

У Мережі публікують відео з українськими військовими, які встановлюють прапор на стелі у Лимані, що на Донеччині. Відповідне відео поширюють у телеграм-каналах. Як написав на своїй сторінці політик та волонтер Юрій Мисягін, українська армія впевнено просувається вглиб міста. Він опублікував кадри, як бійці бригади Національної гвардії йдуть у глиб міста. На відео також видно знищену рашистську техніку.

Також у пабліках з'являються відео, на яких ЗСУ уже пересуваються по місту. На кадрах видно знищену техніку росіян та самих окупантів, які втікали з Лимана та не встигли.

Пізніше інформацію про те, що українські захисники вже в Лимані Донецької області, офіційно підтвердили. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що за місто йдуть бої з російською армією.

"Інформація і те відео, яке ви бачили зі стелою – це правда. Ми уже в Лимані. Але точаться бої. Деталі будуть згодом", - сказав Череватий.

Окупанти крадуть легкові автомібілі у цивільних і втікають чимдуж з міста

У соціальних мережах розміщують відео, якукраїнські військові "накрили" колону "біженців" з Лимана. На відео - багато знищеного транспорту та російських окупантів, які намагалися накивати п'ятами. За повідомленнями самих загарбників, колона намагалася вибратися з котла легковими автівками. Але щось пішло не так.

ЗСУ відвоюють Лиман протягом наступних 72 годин - американські аналітики

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що українські сили, ймовірно, відвоюють або оточать Лиман протягом наступних 72 годин. За їхніми даними, 30 вересня російські сили продовжували відходити з позицій біля Лимана, оскільки українські сили продовжували оточувати російські війська в цьому районі.

"Офіційні особи" так званої "ДНР" і російські військові кореспонденти заявили, що російські сили все ще контролюють Лиман, але відійшли зі своїх позицій у Дробишевому (приблизно 6 км на північний захід від Лимана) та Ямполі (приблизно 13 км на південний схід від Лимана), - йдеться у звіті.

Російські воєнкори ниють про втрату міста, а пропагандисти звинувачують у поразці командування

У російський телеграм-каналах військові журналісти, посилаючись на свої джерала, пишуть, що вони втратили Лиман. Окупанти покинули місто, а українська армія закріпляє позиції. Шансів на відновлення контролю над містом росіянами майже немає.

"Терміново! ЗСУ заходять і закріплюються в Червоному Лимані. Драматичні новини із міста. Неонацисти вже пересуваються центральними вулицями Червоного Лимана. Перевіряють документи і вже починають жахати місцевих. Інформація підтверджується з кількох джерел. Лиман залишено. Нові опорні точки нашої оборони тепер Сватове та Кремінна", - йдеться в одному із російських пабліків.

Тим часом відомий пропагандист Соловйов у поразці російського угруповання, яке перебувало у Лимані, звинувачує командування ЗС РФ. Та він надіється, що Росія знову поверне контроль над українським містом.

До російського міста Червоний Лиман входять українські збройні сили. До нашого міста. У наше з вами російське місто. Тепер так мають звучати новини. І в Україні вже не 479 тисяч квадратних кілометрів площа, а дещо більша. А в Росії дещо менше. Тепер кожна втрата – особиста втрата головнокомандувача. Попит за втрати в нього був високий. Тепер буде абсолютним", - жаліється кремлівський пропагандист.

Українські військові встановили державний прапор на в'їзному знаку у Лимані Донецької області. Відео з'явилося у Мережі.

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