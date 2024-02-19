ЗСУ збили два російські винищувачі, а на окупованій території і в РФ – чергова "бавовна": всі деталі

Це їм за безжальні бомбардування Авдіївки! Вже офіційно – Збройним силам України 19 лютого вдалося збити ще два російські літаки! Свій останній політ російські пілоти завершили під Маріуполем – тепер вони годуватимуть азовську креветку. Гаряче окупантам у Макіївці! У Криму, Ростові та Таганрозі ж виє сирена.

Що відбувається та яку гучну заяву зробив новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.ua.

У цьому світі можна дивитися вічно на три речі: як горять окупанти, як падають ворожі блохольоти та як панікують на самій Росії. І 19 лютого ЗСУ дали нам можливість насолодитися трьома пунктами одночасно. Близько 9 ранку радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі повідомив, що поблизу міста гучно.

Деталі не змусили на себе довго чекати. У проросійських пабліках і групах понеслись спочатку чутки, що це все робота ППО по ракетах ATACMS. Аж потім до них дійшло і пішли прикрі зізнання. Очевидці чули звуки роботи реактивних двигунів, аж потім побачили, як винищувач впав у море.

Вийшов зранку на зв’язок і "Николаевский Ванек". За його даними, під Маріуполем з радарів раптово зникли одразу два російські борти: Су-34 та Су-35. Одного з пілотів уже знайшли росіяни. Він своє відлітав і “купався” в морі з головою.

Це точно помста за нещадні бомбардування. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уже підтвердив чергове успішне збиття двох російських бортів.

Скоріш за все, бомбардувальники скинули бомби і повертались на базу в Єйськ.

Нагадаємо, що це вже 5 та 6 ворожі Су різних модифікацій, які вдалося приземлити нашим воякам, а це неабияке досягнення. Саме такими росіяни бомбили Авдіївський коксохім та майже вщент розтрощили українське місто. Цікаво лиш те, чим ЗСУ вдалося збити російські пташки у тилу ворога.

Непереливки ворогу і в тимчасово окупованій Макіївці. Ранкове сонечко там перекрив стовп щільного чорного диму. Очевидці публікують кадри, які українцям гріють душу, а в стані росіян піднімають вереск - раптово знову недорахувались чергової нафтобази.

Неспокійно і в самій Росії. 19 лютого телеграм-канали у Ростові та Таганрозі не встигли побажати росіянам гарної кави, натомість трубили про роботу ППО. Місцеві пишуть, що чули “хлопки” та гуркіт також в Батайську, Азові та навіть Зернограді.

Гуділи сирени і в тимчасово окупованому Криму. Як пишуть російські пабліки, українська авіація давала жару поблизу Джанкоя, однак у Повітряних силах ЗСУ цю подію на момент підготовки випуску ще не прокоментували. Та ми очікуємо на приємні подробиці.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ знищили 19 лютого на східному напрямку два російськ винищувачі – Су-34 та Су-35.

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"НЕХ*Й ШАСТАТЬ!" ЗСУ збили РОСІЙСЬКІ ВИНИЩУВАЧІ! Гучна заява Сирського!